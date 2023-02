Volta às aulas em Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Volta às aulas em MaricáFoto: Clarildo Menezes

Publicado 14/02/2023 12:46

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, retornou às aulas nas 65 unidades da rede municipal de educação nesta segunda-feira (13/02) recebendo cerca de 27 mil alunos. Para o regresso, foram entregues os kits de material escolar para os estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental (regular) e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Entre os materiais recebidos estão: mochila, agenda, cadernos, conjunto de réguas e esquadros, lápis (cor e grafite) e canetas, além de garrafa térmica de água e do uniforme escolar. Os kits possuem um material específico para atender as particularidades de cada ano de escolaridade.

Ao longo do dia, a secretária de Educação, Adriana Costa, percorreu algumas unidades para dar boas-vindas aos alunos. “Estamos fazendo um tour pelas escolas e recepcionando os estudantes e os pais, entregando o kit escolar, o uniforme e aproveitando para mostrar o novo conceito de sala de aula, mais ampla e com visão do externo para a criança não se sentir trancada. Esse é um novo conceito que estamos colocando nas escolas, uma nova metodologia construtiva”, afirmou.

Durante as visitas, Adriana Costa adiantou que até o meado de 2023, quatro das 12 creches que estão sendo construídas já estarão prontas para atender a educação infantil. “Para os pais que ainda não conseguiram locação, principalmente os responsáveis das crianças de 2 e 3 anos, que estamos construindo não só 10, mas 12 escolas de educação infantil que vão atender uma grande demanda. Pretendemos acolher a todos até o final do ano, porém, nesse primeiro momento, em maio ou junho já vamos estar com quatro escolas prontas para atender somente educação infantil”, antecipou.

Diretora da Escola Municipal Professor Oswaldo Lima Rodrigues, Maria Alice, falou da alegria de retornar às aulas na unidade, que agora atende o Maternal. “Temos muito prazer em iniciar o ano letivo, com o Maternal 1 e 2 chegando na próxima semana. Eu sou avó e cuido deles como se fossem meus netos”, contou.

Na Escola Municipal Professor Dirce Marinho, em Ponta Grossa, teve início a utilização das duas lousas digitais que proporcionam maior interatividade com os estudantes, além de estrear a ampliação das salas de aula com uma estrutura modular, chamada de sala lego. “É uma satisfação imensa. Uma escola sem alunos não tem vida. É muito bom tê-los aqui”, disse a diretora adjunta da unidade, Silvana Braga.