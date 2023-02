Os vagabundos estavam com rádios transmissores e uma pistola - Foto: Carlos Alberto

Os vagabundos estavam com rádios transmissores e uma pistolaFoto: Carlos Alberto

Publicado 15/02/2023 09:13 | Atualizado 15/02/2023 09:13

Maricá - A Polícia Militar tem trabalhado muito no município, na noite de ontem (14) os agentes da PM prenderam dois vagabundos criminosos na altura do KM 22 da rodovia Amaral Peixoto em São José do Imbassaí.

Os policiais da 6ª Cia estavam num patrulhamento de rotina quando avistaram uma dupla, que ao observarem a polícia, saíram correndo.

Porém os policiais conseguiram capturá-los e os dois elementos foram levados para a 82ª DP no centro de Maricá, eles estavam com uma pistola e alguns rádios transmissores, utilizados no tráfico de drogas.

Em seguida eles foram conduzidos para a Central de Flagrantes em Niterói.