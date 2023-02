SEOP - Foto: Divulgação

SEOPFoto: Divulgação

Publicado 15/02/2023 13:19 | Atualizado 15/02/2023 13:20

Maricá - A Prefeitura de Maricá montou um esquema especial para o folião curtir com segurança o Maricarnaval 2023 na cidade. Ao todo, 205 agentes da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública de Gabinete de Gestão Institucional vão atuar diariamente nos quatro distritos, com apoio de 32 viaturas, percorrendo os principais pontos de folia. Uma base móvel, equipada com quatro câmeras de monitoramento, ficará estacionada em ponto estratégico de Ponta Negra, reforçando a segurança nos shows do Monobloco e do Cordão da Bola Preta que acontecerão no bairro.

O Grupamento Especial de Defesa Ambiental (Gedam) atuará nas praias orientando banhistas e também para coibir o uso de churrasqueira, quadriciclo, linha chilena e garrafas de vidro na areia. Já o Grupamento Especial Ostensivo de Trânsito (Geotran) fará a fiscalização do trânsito, com apoio de reboques, para coibir o estacionamento irregular, além de carros de som e outras infrações, como a falta de uso de cinto e capacetes em motos.

A Prefeitura abriu 140 vagas para policiais militares se inscreverem e atuarem no município pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) durante o carnaval. O efetivo contará com o apoio de 25 viaturas para o policiamento da cidade. O secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Julio Cesar Veras, ressaltou que as equipes atuarão integrados com a Seop para promover a segurança e a tranquilidade dos foliões.

Controle do trânsito

Para dar fluidez ao trânsito durante o Maricarnaval 2023, a Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran) vai atuar, entre os dias 17/02 e 21/02, com 214 profissionais, entre agentes de trânsito (26), apoios ao trânsito (100), orientadores (80) e apoios operacionais (8), além de 10 veículos. As ruas localizadas nos trechos, que dão acesso à orla, estarão liberadas apenas para a passagem de moradores no horário do evento.

Em Itaipuaçu, para o desfile dos blocos pelo Circuito Claudinho Guimarães, a Avenida Beira Mar precisará ser interditada das 7h às 22h, no trecho que compreende a Av. Zumbi dos Palmares e o Condomínio Atlântico. Perto dali, no Circuito Peper Maneiro, será interditado o trecho que compreende a Rua 104 e a Rua Allan Bueno Guapiassu de Sá, das 7h às 19h. Já na Ponta do Francês, por causa das apresentações musicais, o trecho localizado entre a Rua 104 e a Rua Douglas Rienti ficará interditado das 17h até o final do evento.

Em Ponta Negra, também haverá interdições para a passagem de blocos e realização de shows. Na Avenida Prefeito Artuzino Rangel, no trecho entre a Rua Capitão José Caetano de Oliveira e a Rua Carolino José do Nascimento e na Av. Maysa com Rua Santa Clara, as ruas estarão fechadas para a montagem do Circuito Manhoso. Na orla, o fechamento da Av. Maysa com a Rua Carolino José do Nascimento, no trecho entre a Ponte Velha e Galheta, será realizado para atendimento da área de shows e estacionamento. Além disso, o acesso ao Farol seguirá com fluxo em sentido único das 7h às 18h, no trecho da Rua Juiz de Fora com a Rua Passa Quatro, o que possibilitará estacionamento ao longo das ruas Juiz de Fora, Itajubá e Passa Quatro.

No Centro, onde será montado o Circuito Adélia Breve, as interdições acontecem das 17h às 2h nos seguintes locais: Rua Abreu Rangel, nos trechos que compreendem a Rua Athaíde Parreira e a Rua Alferes Gomes; na rotatória da Rua Almeida Fagundes e na Rua Senador Macedo Soares com a Rua Barão de Inoã.

Ações educativas e de fiscalização

As Coordenadorias de Posturas do 1º, 2º, 3º e 4º distritos vão atuar com fiscais em todos os pontos do Maricarnaval 2023, realizando diversas ações para orientar e coibir a comercialização de garrafas de vidro na rua, que é proibida, com a troca de recipientes (copos e garrafas) de vidro por plástico. Com base a lei nº 531 de 24/12/1985 do Código de Posturas e os decretos municipais nº 469 e 470 de 17/02/2020 ficam expressamente proibidos em praias, rios e canais: jogar lixo fora da lixeira; acampar; fazer churrasco ao ar livre; ambulantes sem licença; a circulação de quadriciclos e motos na areia; o uso de som alto provenientes de carros particulares e/ou rádios de uso individual; desrespeitar a área liberada para banho; manter-se longe das crianças; soltar pipa e a presença de animais. Placas informativas referentes às proibições estão sendo afixadas em vários pontos da cidade para alertar os foliões.

A Secretaria de Defesa do Consumidor/Procon também vai atuar em diversos pontos de folia com agentes de fiscalização para verificar o funcionamento dos serviços e orientar comerciantes. Os consumidores poderão acionar o órgão, que funciona 24 horas, pelo telefone/whatsapp (21) 97235-7207, em caso de denúncias, reclamações, dúvidas ou sugestões.

Atuação da Defesa Civil

O serviço da Secretaria de Proteção e Defesa Civil será intensificado com 120 servidores atuando nos 30 postos fixos de salvamento espalhados pelos 46 quilômetros de orla; no Suporte Avançado de Prevenção e Resgate que otimiza o tempo de resposta das ocorrências; nas tendas; supervisão e comunicação. Os profissionais contarão com o apoio de seis quadriciclos e 15 viaturas.

Rondas lagunares também serão realizadas durante os seis dias de atividades. O serviço de plantão 24 horas permanece nos atendimentos de urgências e em casos de chuvas fortes no município. O setor de Combate a Incêndio e Vegetação Rasteira estará de prontidão, com um barco e uma viatura especial que possui reservatório de água.

Durante o Carnaval, tendas de identificação de crianças e adolescentes serão montadas entre sábado (18/02) e a terça-feira de carnaval (21/02) no Recanto e na Av. Zumbi dos Palmares (antiga Av. 1), ambas em Itaipuaçu; na Rua 10 na Barra de Maricá; na Rua 90 em Cordeirinho e no Vilar de Ponta Negra. Nesses locais, o trabalho contará com a atuação conjunta com a Secretaria de Assistência Social.

Atendimento de urgência e emergência

Durante a virada de ano, o Hospital Municipal Conde Modesto Leal (Centro), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã, a Unidade de Saúde 24h Santa Rita (Itaipuaçu) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) permanecem funcionando 24 horas por dia.