Sectran em ação educativaFoto: Marcos Fabrício

Publicado 17/02/2023 12:00

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), realizou nesta quinta-feira (16/02) uma ação educativa nas ruas do Centro da cidade com foco nos motociclistas e mototaxistas. Durante a ação, os agentes reforçaram a orientação a respeito da velocidade praticada nas ruas e da importância dos itens de segurança, como o uso do capacete.

“Nossa intenção é conscientizar e trazer reflexões porque já flagramos motociclistas cometendo infrações, principalmente relacionadas ao uso do celular agarrado ao capacete. Por isso, estamos com as equipes nas ruas e vamos fazer essa ação em todos os distritos”, explica o secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção.

Para garantir a segurança dos condutores durante o verão e o período de carnaval, antenas corta pipa foram distribuídas gratuitamente. O item contribui para impedir que linhas chilenas e com cerol atinjam o braço, tórax e pescoço dos motociclistas.

“Durante a ação, distribuímos algumas antenas e também falamos sobre a importância da segurança não só deles, mas também dos que estão em suas garupas, para que todos estejam devidamente equipados. A recepção foi muito boa e nós vamos continuar com essas campanhas, com a intenção de fazer a cada mês uma ação diferente sempre com foco na segurança”, completou o secretário.