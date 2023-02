Centro Integrado de Operações de Segurança - Foto: Divulgação

Centro Integrado de Operações de SegurançaFoto: Divulgação

Publicado 17/02/2023 12:08 | Atualizado 17/02/2023 12:08

Maricá - A Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop), com o apoio das câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), auxiliou na identificação e na prisão de uma quadrilha de roubos de cargas que passava por Maricá. As equipes do Programa de Integração da Segurança (Proeis) e da 6ª Cia da Polícia Militar abordaram três homens que estavam em um carro, sendo um com tornozeleira eletrônica, e foram encaminhados para a 82ª DP (Maricá).

“Recebemos uma informação sobre o ocorrido e, por meio do Centro Integrado de Segurança Pública e a Inteligência, começamos a monitorar. O investimento em tecnologia, em inteligência, a formação e o treinamento dos profissionais e o incremento de mais câmeras e sistemas inteligentes com base de dados nos traz um reflexo imediato, como prisões e apreensões, que são realizadas graças a essas tecnologias. Então é só ganho para os nossos munícipes e para nossa segurança, uma integração em prol da população de Maricá”, destacou o secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Julio Cesar Veras.

O sistema do Ciosp conta com 233 câmeras de monitoramento, instaladas em mais de 200 pontos para auxiliar nas ações de segurança, sendo 93 delas com tecnologia de Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCRs), que auxiliam na identificação de placas contribuindo para a identificação de veículos clonados. O Ciosp atua de forma integrada com as polícias Civil e Militar e ainda conta com 43 guardas municipais atuando em dois turnos.