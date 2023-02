Poste caiu durante forte tempestade - Foto: Enviada por morador de Itaipuaçu

Publicado 18/02/2023 11:46

Maricá - Após o vendaval que atingiu o município no fim da tarde e começo da noite de ontem (17) e as fortes chuvas, quase todos os bairros da cidade tiveram queda de luz.

A situação no bairro da Mumbuca foi ainda pior, em função de uma árvore que caiu derrubando fios de eletricidade.

Os moradores informaram a nossa redação que estão sem energia elétrica desde ontem e que já realizaram diversas vezes vários chamados a Enel, mas que a energia ainda não voltou.

No bairro da Amizade, uma arvora caiu na entrada do bairro impedindo que os moradores saiam e entrem no bairro em função de cabos de energia eletrificados.

Em Ponta Negra, Cordeirinho, Guaratiba e Barra também ficaram sem eletricidade, o que já infelizmente é comum na região litorânea do município.

Em Itaipuaçu o vendável deixou várias residências com os telhados danificados.

Também em Itaipuaçu na Rua Alcides Francisco da Cruz no loteamento Praia de Itaipuaçu um poste caiu ontem (17) a noite e os moradores seguem sem luz até o momento a Enel não atendeu o chamado dos moradores que já informaram que estão com suas compras de carnaval estragando na geladeira por conta da falta de energia elétrica, mais de 18 horas sem luz.

Em Inoã um poste caiu na altura do KM 16 e impediu o trânsito.