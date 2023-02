Protesto contra a Enel em São José do Imbassaí - Foto: Reprodução

Protesto contra a Enel em São José do ImbassaíFoto: Reprodução

Publicado 19/02/2023 14:33 | Atualizado 19/02/2023 14:51

Maricá - Alguns moradores e comerciantes do município seguem sem energia elétrica desde de a última sexta-feira (17) até hoje (19), um tradicional restaurante e uma sorveteria do centro da cidade seguem no escuro e impossibilitados de trabalhar.

Os estabelecimentos perderam suprimentos por falta de refrigeração, a sorveteria descartou mais de 100 litros de sorvete que derreteu, e o restaurante perdeu dezenas de quilos de pescado e carnes e aves por conta da falta de energia, moradores de diversos pontos seguem também sem eletricidade.

Uma manifestação contra a Enel aconteceu ontem (18) em São José do Imbassaí, moradores queimaram pneus por conta da indignação contra a distribuidora.

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta se pronunciou em rede social cobrando a distribuidora: " É inadmissível o que parte da população está passando com as interrupções constantes de energia. Vamos acionar os órgãos Estadual, Federal e a Aneel, que controlam a concessão da Enel, e judicializar todos os transtornos causados aos prédios públicos e as famílias maricaenses.

Peço que os moradores registrem a ocorrência de interrupção de energia junto a Enel, e posteriormente, enviem seus protocolos para o Procon Maricá através do WhatsApp: 21 97235-7207 para que o setor monitore, contabilize e tome todas as providências cabíveis e legais. "

Moradores e comércios de vários pontos da cidade seguem sem energia elétrica ate o momento.