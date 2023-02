Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 20/02/2023 15:41 | Atualizado 20/02/2023 15:56

A Enel Distribuição Rio tem investido na modernização, automação e ampliação da capacidade da rede elétrica nos 66 municípios atendidos pela empresa, com foco na melhoria contínua da qualidade do serviço prestado. Divulgação

Os temporais que vêm atingindo várias cidades do Estado do Rio desde 8 de fevereiro têm causado destruição em vários pontos. O volume de chuvas já é muito maior do que o total previsto para o mês inteiro. De acordo com o Climatempo, o número de descargas atmosféricas registradas nos primeiros 15 dias no Estado do Rio, chegou a 85 mil, 5 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Em alguns pontos, a chuva de raios e os vendavais resultaram em deslizamento de terra, além da queda de centenas de árvores sobre a rede de distribuição de energia.

Este cenário impactou severamente o fornecimento de energia em alguns locais da área de concessão da Enel Distribuição Rio e trouxe grandes desafios para as equipes de emergência. As regiões mais atingidas foram Niterói, São Gonçalo, Magé e Serrana. “Temos um forte compromisso com nossos clientes e mobilizamos todos os nossos recursos e equipes em campo para restabelecer a energia para todos. Em muitos locais, foi preciso reconstruir trechos inteiros da rede que foram totalmente destruídos. Reforçamos desde o início das chuvas o número de equipes em campo, que trabalharam dia e noite para atender os clientes impactados”, afirma José Luis Salas, diretor de Redes da Enel Distribuição Rio.

Ao todo, foram registradas mais de 1.600 ocorrências causadas pela queda de árvores e mais de mil referentes a descargas atmosféricas. A queda de árvores de grande porte também ocasionou danos em mais de 200 postes da companhia. Essas ocorrências mais complexas muitas vezes envolvem, além da reconstrução de trechos da rede, a substituição dos equipamentos e cabos danificados. Em muitos casos, a empresa atua em parceria com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, que removem as árvores para que os técnicos da companhia iniciem o trabalho.

Podas e manutenção preventiva intensificadas antes do verão.

“Antes mesmo do verão, realizamos uma série de ações de manutenção preventiva para minimizar os impactos das chuvas no verão. Apenas no ano passado, executamos mais de 500 mil podas e realizamos mais de 50 mil correções de defeitos preventivamente. Sabemos que as sucessivas tempestades esse ano estão mais severas do que no mesmo período do ano passado, mas vamos continuar dedicando todos os nossos esforços para recuperar a rede e garantir o atendimento em todas as situações”, destaca José Salas.

A Enel Distribuição Rio tem investido na modernização, automação e ampliação da capacidade da rede elétrica nos 66 municípios atendidos pela empresa, com foco na melhoria contínua da qualidade do serviço prestado. Nos últimos cinco anos, por exemplo, a empresa investiu mais de R$ 4,3 bilhões em sua área de concessão, dos quais cerca de R$ 1 bilhão foi aplicado apenas nos primeiros nove meses de 2022. “Vamos seguir executando investimentos estratégicos focados na melhoria contínua do fornecimento de energia aos nossos 3 milhões de clientes”, reforça Salas.

Atendimento

A companhia também reforçou seus canais de atendimento e orienta os clientes a priorizarem os canais digitais para registrar falta de energia. Para facilitar o contato com a Enel, os clientes podem acessar:

- Aplicativo Enel Distribuição Rio, disponível para Android e iOS;

- WhatsApp: (21) 99601-9608;

- Agência virtual - www.enel.com.br e selecione seu estado;

- SMS: envio de torpedo com a palavra FALTADELUZ + tecla espaço + número do cliente sem o dígito para o número 27389.