Praia da Restinga - Foto: Maricá Total

Praia da RestingaFoto: Maricá Total

Publicado 22/02/2023 11:34 | Atualizado 22/02/2023 11:35

Maricá - Um fim de carnaval trágico para uma família que perdeu o pai e o genro, os dois morreram afogados no mar de uma praia na restinga do município.

Segundo relatos, um homem identificado como Jhonatan entrou no mar que estava revolto e acabou não conseguindo voltar pra margem, se afogando.

Foi quando um senhor identificado como José entrou na água na tentativa de salvá-lo, porém se afogou também.

Nenhum dois dois conseguiu sair da água e desesperados, familiares chamaram o resgate que os retiraram do mar, o Sr. José foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto no município do Rio de Janeiro, mas infelizmente morreu.

Jhonatan foi levado para a Unidade de Saúde Santa Rita em Itaipuaçu, mas infelizmente também faleceu na unidade de saúde.