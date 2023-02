Mari Carnaval 2023 - Foto: Evelen Gouvêa

Mari Carnaval 2023Foto: Evelen Gouvêa

Publicado 23/02/2023 18:26

Maricá - Quem disse que o carnaval acaba na Quarta-feira de Cinzas? Em Maricá, quem quiser esticar a folia poderá curtir mais cinco blocos que estarão nas ruas a partir desta sexta-feira (24/02). O primeiro será o “Sou, Mas Quem Não É?”, formado pela equipe do Centro de Atendimento Psicossocial (Caps), da Secretaria de Saúde, e que estará na Praça Orlando de Barros Pimentel a partir das 15h. Mais tarde, às 18 horas, será a vez do bloco “Bom D+” desfilar em Itaipuaçu, com concentração na Rua Antônio Marques Mathias (antiga Rua 36), em frente à Lona Cultural de Itaipuaçu.

No sábado (25/02), também em Itaipuaçu, o “Bloco da Gigio” vai animar o circuito Claudinho Guimarães na orla de Itaipuaçu. A concentração começa cedo, a partir das 7h30 na esquina das avenidas Benvindo Taques Horta e Zumbi dos Palmares (antiga Avenida Um). Na parte da tarde, a folia retorna à região central da cidade com o bloco “Joga a Mumbuca Pro Alto”, cujo desfile estava inicialmente marcado para a sexta-feira de Carnaval (17/02), mas foi suspenso por causa do temporal que caiu naquele dia. A saída do bloco está prevista para às 15h na Rua Álvares de Castro, no Centro.

Fechando a folia maricaense, o “Bloco Kavukaí” estará em Araçatiba no domingo (26/02) a partir das 14h. O grupo é formado por trabalhadores da autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar). Antes dele, também no domingo a partir das 11h, começa o evento rural Espraiado de Portas Abertas, cujo tema desta primeira edição de 2023 será justamente o Carnaval, e com costela bovina como prato típico principal servido.

Veja a agenda dos blocos neste fim de semana

Sexta-feira (24/02)

15h – Bloco do Caps (Secretaria de Saúde) Sou, Mas Quem Não É?* - Praça Orlando de Barros Pimentel – Centro

18h – Bloco Bom D+ na Rua Antônio Marques Mathias, em frente à Lona Cultural de Itaipuaçu

Sábado (25/02)

7h30 - Bloco da Gigio - Circuito Claudinho Guimarães - Avenida Benvindo Taques Horta esquina com Avenida Zumbi dos Palmares – Itaipuaçu

15h - Bloco Joga a Mumbuca Pro Alto (Secretaria de Economia Solidária) - Rua Álvares de Castro, 337 – Centro

Domingo (26/02)

11h - Espraiado de Portas Abertas - Tema: Carnaval - Prato principal: COSTELA BOVINA - Realização: Secretaria de Turismo

14h - Bloco Kavukaí (Somar) - Praça Tiradentes – Araçatiba