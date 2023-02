Vacinação - Foto: Anselmo Mourão

VacinaçãoFoto: Anselmo Mourão

Publicado 23/02/2023 11:00

Maricá - A Prefeitura de Marica, por meio da Secretaria de Saúde, começa nesta quinta-feira (23/02), uma nova etapa da vacinação infantil contra a Covid-19, com a aplicação da dose de reforço nas crianças de 3 a 11 anos, que acontece nos polos distritais em dias específicos, sem necessidade de agendamento. Às quintas-feiras, a imunização ocorre, das 9h às 16h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Bambuí; às segundas-feiras, das 9h às 16h, na USF Barroco; às terças-feiras, das 9h às 18h, na USF Inoã 2; e às quartas-feiras na USF Elenir Umbelino de Mello (Flamengo), das 9h às 16h.

O reforço é direcionado aos pequenos que receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses, o que inclui tanto a vacina Coronavac, quanto a Pfizer pediátrica. Lembrando que as crianças de seis meses a 11 anos com alguma dose em atraso podem regularizar o esquema vacinal nos polos infantis, seguindo os dias especificados anteriormente, não sendo necessária a marcação prévia.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, destacou a importância de iniciar a aplicação da dose de reforço nas crianças, algo essencial para aumentar a proteção desse grupo, o que adquire ainda mais importância em meio à retomada das aulas nas escolas.

“Estamos começando uma nova fase da vacinação dos pequenos maricaenses, disponibilizando a dose de reforço para o público de 3 a 11 anos nos polos distritais. Essa é uma dose fundamental para fortalecer o sistema imunológico, oferecendo mais proteção para combater a Covid-19, o que se torna ainda mais importante no período de volta às aulas, garantindo a convivência segura com outras pessoas. Por isso, peço que os responsáveis se conscientizem e levem as crianças aos polos de imunização, presentes nos quatro distritos da cidade, se unindo a essa corrente de saúde e vida”, convocou.

Vacinação de adolescentes, adultos e idosos continua na cidade

A imunização de adolescentes, adultos e idosos contra a Covid-19 acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, nas USF Central e Jardim Atlântico, assim como das 9h às 16h nas USF Marinelândia, São José 2 e Chácara de Inoã.

O grupo de 12 a 17 anos, incluindo imunossuprimidos, pode receber a dose de reforço (terceira dose) depois de quatro meses da segunda dose. Para os adultos e idosos são previstas duas doses de reforço. O primeiro reforço (terceira dose) está disponível quatro meses após a segunda dose e o segundo reforço (quarta dose) é aplicado após, no mínimo, quatro meses do primeiro reforço.

Polos de vacinação atualizados

Crianças de seis meses a 11 anos

Segundas-feiras: USF Barroco – Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu. (9h às 16h)

Terças-feiras: USF Inoã 2 – Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/nº, (ao lado do DPO). (9h às 18h)

Quartas-feiras: USF Elenir Umbelino de Mello – Rua Ary Spíndola, quadra A, lote 352, Flamengo. (9h às 16h)

Quintas-feiras: USF Bambuí – Av. do Contorno, s/n. (9h às 16h)

Adolescentes, adultos e idosos

Segunda a sexta-feira

– USF Central: Rua Clímaco Pereira, nº 241, Centro. (9h às 18h)

– USF Jardim Atlântico: Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu. (9h às 18h)

– USF Marinelândia: Rua 09, quadra 15, Cordeirinho. (9h às 16h)

– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã. (9h às 16h)

– USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n, São José do Imbassaí. (9h às 16h)