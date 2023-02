Bloco Louca Paixão - Foto: Clarildo Menezes

Bloco Louca PaixãoFoto: Clarildo Menezes

Publicado 22/02/2023 17:57

Maricá - A terça-feira (21/02) foi de muita alegria, animação e folia pelas ruas de toda cidade no quinto dia do MariCarnaval 2023. Os destaques ficaram no primeiro distrito, onde os tradicionais blocos "Louca Paixão", "Ratos de Praia" e "Vai, Vomita e Volta" arrastaram uma multidão em Araçatiba, Barra de Maricá e Centro. Já o Bloco "Eu não me Kahlo", em homenagem à pintora surrealista Frida Kahlo, foi uma das atrações principais na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

Em Itaipuaçu, o agito foi garantido com os blocos “Quem ama Cuida”, “Flaskina”, “Ressaka’s" e "A Diva”, que desfilaram no Circuito Claudinho Guimarães, na orla no bairro, pela primeira vez utilizada para desfiles carnavalescos. Já o “Bloco da Coruja” desfilou no Circuito Pepe Manero, também em Itaipuaçu. O Bloco “Chupa Mas Não Baba” animou os foliões em Santa Paula, e “Viva Nossas Crianças” garantiu a folia em Inoã. Em São José do Imbassaí a festa ficou por conta do “Bloco do Flamengo”. O segundo distrito também teve muita festa; em Bambuí, o “Bloco É Nesse Que Eu Vou” agitou o público, já no circuito Manhoso, em Ponta Negra, o “Bloco 100% Piranha” arrastou os foliões.

Neste ano, a festa contou ao todo com 99 shows espalhados por toda a cidade nos bairros do Centro, Araçatiba, Inoã, Jacaroá, Ponta Negra, Itaipuaçu, Jaconé, Santa Paula, São José do Imbassaí, Parque Nanci, Bambuí,Cordeirinho, Divinéia, entre outros. A festa ainda continua nesta quarta-feira (22/02) com os Blocos “Bororó”, que acontece a partir das 15h na Rua dos Guerras, no Centro. Já em Itaipuaçu, no Circuito Pepe Manero, será a vez do Bloco “Liga a Bomba” desfilar a partir das 16h, na Avenida Benvindo Taques Horta, entre a Rua Allan Bueno G. de Sá e a Rua 104.

Foliões aproveitaram a festa

Moradora do Rio de Janeiro, a contadora Ana Caroline Albuquerque, de 28 anos, aproveitou os dias de folia em Maricá e elogiou os blocos e a segurança na cidade. “Tudo muito organizado, vim com a minha família aproveitar um pouco do carnaval e estou adorando, tudo muito bom! A segurança também é muito boa, estão de parabéns”, contou.

O morador de Cordeirinho, o funcionário público César Damasceno, de 70 anos, levou a sua boneca de pano em tamanho real para curtir o carnaval no Bloco “Eu Não Me Kahlo”. “A boneca Florentina veio da Paraíba, e hoje, após dois anos de pandemia, estou trazendo ela para curtir o carnaval comigo. A Florentina fez sucesso nos quatro distritos. O carnaval está muito bonito na cidade, estou gostando muito”, disse.

Moradores de São Gonçalo, o casal Maria Lúcia Ramos, de 52 anos e Marcos Ramos, de 60 anos, contaram que vieram aproveitar o carnaval na cidade e se surpreenderam com as festividades. “Ontem vimos o show do Monobloco em Ponta Negra e hoje viemos para o Centro curtir os blocos, estamos amando. Aqui tem festa em todos os lados e ainda podemos curtir a praia, tem carnaval para todas as idades”, finalizou.

Segurança reforçada para garantir diversão do público

Ao todo, 205 agentes da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública de Gabinete de Gestão Institucional atuaram diariamente nos quatro distritos, com apoio de 32 viaturas, percorrendo os principais pontos de folia. Uma base móvel, equipada com quatro câmeras de monitoramento, ficou estacionada em ponto estratégico de Ponta Negra, reforçando a segurança.

“Esse é o primeiro carnaval após dois anos sem festividade e a expectativa era grande, diante disso, realizamos um planejamento estratégico no município, nos quatro distritos e nos 15 pontos de shows e atrações. Atuamos também em parceria com outras secretarias. Atuamos em pequenas intercorrências como churrasco nas praias, motoristas e motociclistas que não respeitam as leis de trânsito. Conseguimos ainda dobrar o efetivo de Guarda Municipais nas ruas com a abertura de vagas no Regime Adicional de Serviço (RAS)”, explicou o secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Julio Cesar Veras.