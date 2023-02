Jiboia de 3 metros - Foto: Reprodução

Publicado 24/02/2023 21:57 | Atualizado 24/02/2023 21:58

Maricá - Uma jiboia com cerca de 3 metros de comprimento foi encontrada em uma casa no bairro Santa Paula, em Maricá. Ela foi capturada pela Guarda Municipal nesta quarta-feira (22).

Segundo a moradora Kelly Moraes, que é bióloga, a família acredita que a cobra tenha engolido sua gatinha de estimação. Embora cobras sejam avistadas com frequência no local, nunca haviam visto uma tão grande.

Quando o pai de Kelly foi cuidar das galinhas, notou que a terra estava revirada e percebeu a cobra já próxima a ele.

Mesmo com dificuldades, o Grupamento Especial de Defesa Ambiental, da Guarda Municipal de Maricá, foi acionado e conseguiu capturar a jiboia. A cobra foi devolvida à natureza.

O coordenador do Grupamento Ambiental de Maricá, Roberto, alerta que é comum que animais silvestres apareçam na cidade, mas é importante nunca tentar capturá-los por conta própria.

Durante a captura, os agentes tiveram que enfrentar algumas dificuldades devido ao tamanho e peso do animal e ao espaço reduzido onde ele se escondia. A jiboia ficou agitada e agressiva durante a ação de resgate, mas, mesmo assim, os agentes conseguiram capturá-la e devolvê-la à natureza.



