Pista de patinação no geloFoto: Leonardo Fonseca

Publicado 27/02/2023 10:22

Maricá - Durante 16 dias de verão, Maricá ficou mais refrescante com o Aventuras no Gelo. Além da pista de patinação no gelo – protagonista do evento de entretenimento gratuito – o evento realizado pela Prefeitura, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), também contou com apresentações artísticas de atletas campeãs brasileiras e sul-americanas, fliperamas e praça de alimentação. Cerca de 10 mil pessoas passaram pelo Aventuras no Gelo, que chegou ao fim na sexta-feira (24/02), em Araçatiba.

Ao todo, a atração bateu recorde de inscrição com mais de 7,5 mil pessoas se cadastrando para patinar no gelo. Os espetáculos “Princesas Encantadas no Gelo” e “Clássicos de Hollywood”, apresentados nos dois sábados e domingos, receberam aproximadamente 500 pessoas por exibição.

Patinação no gelo em família

A trabalhadora autônoma Raissa Guizarra foi com a filha Luiza Guizarra, de 4 anos, e com o marido, o pintor Claudemir de Oliveira, se divertir na pista de patinação. “A nossa filha gosta muito desses eventos, é uma oportunidade muito boa para Maricá. Nós três fomos para a pista, ela patinou no carrinho e foi uma experiência muito boa, aproveitamos bastante. Foi a primeira vez que a Luiza viu gelo e, com certeza, voltaríamos outras vezes”, afirmou Raissa.

Visitando pela primeira vez o “Aventuras no Gelo”, a salva-vidas Rafaela Santos, esteve no evento com o namorado, William Santos, a filha Manuella Santos e o sobrinho, Pierre Vasconcellos, ambos de 8 anos. “A experiência foi muito bacana, todos nós adoramos. Moramos no Jardim Atlântico e gostaríamos de ter vindo outros dias também, porque o evento está lindo demais”, garantiu Rafaela.

A estudante Maria Eduarda Porto, de 11 anos, aproveitou o último dia do evento para estrear na pista de gelo. Ela, que adora patinar, falou do desafio que é patinar no gelo. “O gelo é mais difícil porque desliza mais, é mais escorregadio. Nos patins acho mais fácil. Eu amei a experiência, super voltaria outras vezes. Já sabia mais ou menos como andar e eu percebi que com os pés abertos, de lado, eu não ia cair tantas vezes”, explicou Maria Eduarda, que foi ao evento com a mãe, a professora Jéssica Porto e com o pai, o militar Maurício Goulart.

A mãe de Maria Eduarda contou que sua filha estava muito animada para patinar no gelo. “Já fomos no Snowland, no Rio Grande do Sul, mas ela era mais nova e não tinha altura para ir na pista, então, está muito feliz de hoje poder realizar essa vontade”, relembrou Jéssica Porto.

Área Gourmet com gastronomia da cidade

Quem esteve presente no Aventuras no Gelo pôde degustar deliciosas opções gastronômicas de estabelecimentos de Maricá. A caixa da sorveteria que esteve presente no evento, Leticia Souza de Oliveira, afirmou que o movimento foi ótimo no espaço. “A experiência foi ótima para nós. Durante o fim de semana, principalmente, tivemos bastante pedidos. Participar desses eventos é importante para o público conhecer o nosso trabalho e foi um sucesso”, finalizou.