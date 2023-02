Espraiado de Portas Abertas - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 27/02/2023 13:22 | Atualizado 27/02/2023 13:25

Maricá - O Espraiado de Portas Abertas abriu neste domingo (26/2) sua temporada 2023, ano em que completa 15 anos de atividade. No primeiro evento, o tema foi o Carnaval e o prato típico servido foi a costela bovina. Mesmo com o forte calor, o público foi visitar o mais famoso circuito rural da cidade que ofereceu diversos pratos nos mais de 20 estabelecimentos participantes. O evento estava inicialmente marcado para o dia 12/02 deste mês, mas foi adiado em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade na noite do último dia 07/02.

Muita gente que esteve no bairro foi conhecer as atrações do turismo rural, como o empresário Max Valente, que mora em Itaipuaçu e não conhecia a região. "Dou parabéns à Prefeitura pela realização do evento, porque ajuda muito o comércio local e garante mais renda às famílias daqui", avaliou o visitante de 46 anos que levou para Espraiado a esposa, a filha e a sobrinha.

Além da gastronomia, havia ainda as barracas de artesanato, as bancas onde moradores da região vendem seus produtos e também a sede das unidades de conservação de Maricá, onde foi realizada uma edição especial do programa Maricá+Verde, e foram oferecidos exemplares de oito espécies nativas da Mata Atlântica.

O agente de endemias Lincoln Ricardo, de 41 anos, conheceu a unidade com a esposa e os dois filhos e também levou duas mudas da frutífera grumixama. "Eu já tinha vindo ao Espraiado antes, mas nunca no dia do evento. Gostei bastante e acho que eles também", disse Lincoln, que mora na Mumbuca.

Uma das criadoras do Espraiado de Portas Abertas, a empresária Regina Sebould falou um pouco sobre a evolução do evento, que começou em dezembro de 2008. "No início era uma iniciativa apenas nossa, do comércio local, sem apoio do poder público. Nos anos seguintes, a Prefeitura começou a participar e a estrutura só melhorou desde então. Creio que por isso estamos aqui até hoje", avaliou Regina, proprietária de um dos principais espaços da localidade.

Dona de outro restaurante do circuito, Juliana Cruz listou alguns benefícios do evento bimestral. "É o momento de receber novos clientes e, com isso, renovar nosso público. Sempre me preparo mais quando o evento se aproxima e também contrato mais gente para atender a demanda. É uma ocasião que ajuda no fomento das famílias do bairro, uma grande ajuda para eles", ressaltou a empresária.

O Espraiado de Portas Abertas será realizado a cada dois meses, sempre no segundo domingo. As próximas datas serão: 9 de abril, com o tema Páscoa e prato principal galinha à moda caipira; 11 de junho, tema Festa Junina e prato principal feijoada; 13 de agosto, com tema e prato principal Gastronomia do Guandu; 8 de outubro, tema e prato principal Gastronomia do Aipim; e 10 de dezembro, com o tema Natal Rural Mágico e prato principal Pernil à Moda da Roça.