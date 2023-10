Qualifica Maricá - Foto: Katito Carvalho

Qualifica MaricáFoto: Katito Carvalho

Publicado 26/10/2023 18:44 | Atualizado 26/10/2023 18:44

Maricá - A Prefeitura está com inscrições abertas até o dia 29/10 para 1.350 vagas do Qualifica Maricá, programa de qualificação profissional em 13 cursos gratuitos. Deste quantitativo, 30% é destinado aos participantes dos programas sociais da prefeitura e para pessoas com deficiência. O sorteio acontece no dia 30 deste mês e as aulas iniciam no dia 13 de novembro.



São oportunidades para todos os níveis de escolaridade, a partir do ensino fundamental completo, com duração total de três meses e carga horária que varia de 160 a 280 horas/aula. Entre os cursos oferecidos, há opções em áreas de atuação como setor administrativo, construção civil, camareira, entre outras. As inscrições são online pelo site www.qualificamarica.com.br.



"O Qualifica Maricá já se consolidou na cidade e há toda uma expectativa para o ciclo seguinte. Estamos, mais uma vez, ofertando uma gama de cursos que têm sempre demanda no mercado de trabalho. Participem dessa rodada", destaca Cláudio Gimenez, presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM).



O secretário de Trabalho, Marcus Bambam, ressalta que o programa desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da cidade com ofertas de cursos gratuitos e de qualidade.



“O Qualifica Maricá contribui para a formação de mão de obra qualificada, o combate ao desemprego, o estímulo ao empreendedorismo local, a inclusão social e o crescimento econômico", afirma Bambam.



Inscrições







Para concorrer é necessário ser morador de Maricá e apresentar os documentos de identificação civil, CPF, comprovante de residência e telefone. Só será permitido um cadastro por CPF. O sorteio será realizado no dia 30 de outubro e divulgado, por meio do site oficial, no mesmo dia.



Os alunos terão acesso a conteúdos completos, ministrados por instrutores qualificados e experientes, em um dos cinco polos do projeto (Centro, Condado, Inoã, Itaipuaçu e Ponta Negra).



Qualifica Maricá



O Qualifica Maricá é realizado nos polos Ponta Negra, Itaipuaçu, Inoã, Condado e Centro. São 13 cursos profissionalizantes nas seguintes áreas: Assistente Administrativo; Assistente de Planejamento; Programação e Controle de Produção (PCP); Assistente de Recursos Humanos; Camareira em Meios de Hospedagem; Desenhista de Produtos Gráficos Web; Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis; Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão; Formação Inicial em Gesseiro; Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança; Instalador Hidráulico Residencial; Mecânico de Motocicletas, Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial; e Pedreiro de Alvenaria. Desde o seu lançamento, foram oferecidas 6.350 vagas, distribuídas em cinco ciclos.



Cronograma



Período de inscrição: de 23 de outubro, às 9h, a 29 de outubro, às 23h59;





Sorteio e divulgação do resultado: 30 de outubro;







Período de matrícula dos sorteados: 31 de outubro e 1 de novembro;







Verificação de disponibilidade de vagas: 6 de novembro;







Período de matrícula para aproveitamento de vagas: 6 a 10 de novembro;







Início das aulas: 13 de novembro.











Endereços dos polos do Qualifica Maricá







Centro - Rua Barão de Inoã, nº 500;







Condado - Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, Km 31;







Inoã - Rua dos Mamoeiros, Lote 12 - Quadra 02;







Itaipuaçu - Avenida Carlos Mariguella, nº 160;







Ponta Negra - Avenida Antônio Carlos Jobim, nº 225.