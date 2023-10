Prefeito Fabiano Horta durante a assinatura - Foto: Gabriel Ferreira

Prefeito Fabiano Horta durante a assinaturaFoto: Gabriel Ferreira

Publicado 27/10/2023 11:40 | Atualizado 27/10/2023 11:42

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, celebrou nesta quinta-feira (26) a assinatura dos contratos dos 150 primeiros Microempreendedores Individuais (MEI) inscritos e aprovados no programa Fomenta Maricá. A cerimônia ocorreu no Cine Henfil, com a presença de diversas autoridades da cidade e convidados. O valor do crédito aprovado será depositado na conta indicado pelos empreendedores em até 10 dias úteis.

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, disse que seu governo se preocupou em garantir a continuidade dos programas sociais.

"A política pública de Maricá é construída com a participação popular. Estou vendo aqui a força do empoderamento da mulher. Há muitas mulheres nesse programa. Talvez a maioria dos beneficiários. Isso é maravilhoso. Sei que por trás de cada contrato assinado há um sonho individual. Aqui deve ter os mais variados saberes, sei bem disso. Mas há uma essência coletiva que vai morar em Maricá por longa data. Uma das primeiras ações que construi em 2017 foi fundamentar, garantir, a continuidade das políticas sociais distributivas de Maricá. Portanto, lembrem disso, vocês são aqueles que produzem e fazem crescer a economia popular na cidade. Voces têm a individualidade, mas há o compromisso coletivo. No Brasil, tomar crédito, é uma irracionalidade econômica. Mas o Fomenta chegou para preencher essa lacuna. O povo de Maricá não vai pegar um empréstimo a 12% ao mês. Essa é a lógica que rege o Fomenta. Usem esse crédito com saber, com o risco calculado, com responsabilidade e tenham o compromisso de fazer esse desenvolvimento rodar entre nós. Viva o Fomenta", afirmou Fabiano.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, Igor Sardinha, destacou a história de sucesso do programa.

"O Fomenta nasceu de uma determinação do prefeito Fabiano Horta a fim de fazer o pequeno empreendedor ter acesso ao crédito. Esse é quem mais precisa de dinheiro para dar os primeiros passos. Esse é aquele que não tem oportunidade de ter acesso ao crédito. E, quando tem, os juros são absurdos. Nossa missão era irrigar o pequeno negócio na cidade. Gerar oportunidades. E assim fizemos. Começamos na pandemia e, com todas as dificuldades, lancamos linhas emergenciais. Colhemos resultados muito importantes. Quase 18 milhões de crédito na primeira etapa. Agora, na segunda etapa, mantemos o entendimento de que o crédito do Fomenta Maricá, é para aquele pequeno empreendedor que não via oportunidade antes e que, agora, consegue enxergar um caminho".

O secretário de Governo de Maricá João Maurício de Freitas (Joãozinho) falou sobre os diversos projetos de inclusão do município.

"O que estamos vendo aqui no Fomenta é raro. O dinheiro dos royalties de Maricá está sendo distribuído. Isso é visto por todos. É o dinheiro dos royalties indo direto para o cidadão que precisa. Está sendo assim com a Moeda Social Mumbuca, com os vermelhinhos e outros projetos. Com o Fomenta estamos dando um passo na pirâmide social desse município. Não tenho dúvida de que teremos grandes empresários aqui. Hoje é o primeiro passo para a construção de uma cidade ainda mais humana, mais acessível. Daqui a cinco anos vamos colher muitos depoimentos de grandes empresários que hoje deram o primeiro passo" afirmou Joãozinho.

Alba Priscilla da Silva Heckert, de 44 anos, uma das beneficiadas pelo programa relatou, emocionada, sua experiência pouco antes de assinar o contrato ao lado do prefeito Fabiano Horta.

"A primeira vez que obtive um recurso da Prefeitura foi durante o período da pandemia e agora é para eu conseguir ampliar meu investimento. No primeiro momento, eu era somente cabeleireira, agora, sou representante de cosméticos e vendo os produtos para outras profissionais. Lá atrás, esse benefício garantiu a minha sobrevivência e da minha família num momento terrivel. Agora, o benefício veio para eu realizar meus sonhos, com minha experiência e com a ajuda do poder público. Sem o programa eu não sei o que faria da minha vida. Venci um câncer há pouco e estou me levantando, sonhando, graças a uma Prefeitura que olha para o ser humano", contou Alba.

O que é o Fomenta

O Fomenta Maricá é um programa inovador de acesso ao crédito, que apoia o crescimento de negócios locais através do suporte à atividade econômica, com o objetivo de induzir o desenvolvimento econômico da cidade.

Até março deste ano, na primeira fase do programa, foram 1.225 empresas financiadas, sendo 810 MEIs, 289 Microempresas e 125 pequenas empresas, totalizando R$17,5 milhões em recursos contratados. Neste período, o fomenta foi a maior carteira de financiamento do município, com a menor taxa de juros média para capital de giro ao ano. No total, foram 14.020 pessoas impactadas até o momento.

Na nova fase do programa, foram apresentadas novas linhas de crédito, abrangendo setores como energia solar, hotelaria, turismo e projetos estruturados, de modo a atender desde os microempreendedores até grandes investimentos. Nesta nova etapa, foram 1.429 inscritos.