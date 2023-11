Pré - UERJ Maricá - Foto: Divulgação

Pré - UERJ MaricáFoto: Divulgação

Publicado 27/11/2023 12:44 | Atualizado 27/11/2023 12:46

Maricá - Começam nesta segunda-feira (27) as inscrições para o preparatório final do Pre-Enem UERJ.

Está é última semana de aulas para a prova específica e decisiva da UERJ no dia 3/12 as 9:00, o PRÉ UERJ MARICÁ terá 21 aulas especiais no modo ONLINE de segunda (27) até sexta-feira (01).

Serão 131 horas de aulas em 5 dias, as aulas são de acordo com a carreira de cada aluno, sendo REDAÇÃO para todos os 361 estudantes que chegaram até o final do preparatório.

Essas aulas no modo ONLINE são gratuitas e abertas aos interessados de todo estado que estão inscritos para a prova da UERJ.

Serão 5 aulas de Química com o professor Jeiel Feitosa e 4 aulas de Biologia com o professor Ricardo Ducraux para alunos de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Nutrição, Educação Física e Ciências Biológicas, chamada área biomédicas. Estes dois professores, Decanos na verdade, são os dois professores que mais aprovam nessa área nos últimos 30 anos. Éstrelas e referências do preparatório.

A área de Humanas, envolvendo Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Filosofia, pedagogia, Serviço Social, entre outros, terá 4 aulas de História Geral e do Brasil (10 horas) com o professor William Campos, Fundador e coordenador geral do projeto. Além de Geografia com o professor Fillipe Fernandes e Português com a professora Alzira Rubim.

A área de exatas terá Matemática com o professor Wagner Carvalho.

A área de linguagens terá também aula de Inglês com a professora Vitória Maria e Literatura com o professor Roberto Ponciano.

Todos os grupos terão aulas de Redação com o professor André Alencar.

Além de atendimento particular de Redação por zapp com as professoras Thamy e Paty apelidadas de super profs.

Outro diferencial é a orientação psicológica. Particular e gratuita feita pela formanda em Psicologia Evelyn Peixoto.

As aulas começam a partir das 15:00 , seguindo até 22:00. Todos os dias de segunda-feira a sexta-feira.

O PRÉ UERJ MARICÁ foi premiado com o prêmio Paulo Freire da ALERJ em 2022 como o melhor preparatório EAD do RJ.

Além de estudantes de Maricá, ele atende estudantes cotistas ou de ampla concorrência de todo o estado do RJ.

Nascido em 2018 este preparatório vinculado ao pioneiro e famoso PRÉ ENEM POPULAR IARA IAVELBERG, tem crescido seu número de aprovações nas últimas 3 edições.

39 em 2021, 66 em 2022 e 78 na edição do 1o semestre de 2023.

O telefone/zapp de acesso para quem quiser entrar nessa reta final é (21) 99606-5198.

Tem que estar inscrito na prova UERJ deste domingo 3/12 para participar.

O projeto tem a coordenação geral formada pelo professor William Campos, pela ex-aluna Thais Costa, além das pedagogas Jessica Gomes e Daniella Moraes.