Educadores Sanitários - Foto: Liz Perez

Publicado 22/02/2024 17:15

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu nesta quinta-feira (22) uma ação para capacitação sobre dengue no auditório do Banco Mumbuca, no Centro, direcionada a cerca de 120 educadores sanitários e agentes que atuam na Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar). A atividade faz parte das ações integradas realizadas no município para enfrentar a doença e envolveu o compartilhamento das principais orientações preventivas, como identificar larvas do Aedes aegypti e divulgação da Central 156 para denúncia de focos.

Na formação, também foram esclarecidas dúvidas e apresentado como proceder nas visitas e na abordagem dos moradores. A palestra foi fundamental para a qualificação das equipes da Sanemar que estão em contato com a população, já que eles atuarão em conjunto aos agentes de combate às endemias da Secretaria de Saúde e outros profissionais de órgãos municipais nos mutirões de combate aos focos do mosquito transmissor da dengue.

O prefeito Fabiano Horta esteve presente na abertura da atividade e ressaltou a sua importância para o combate integrado à dengue no município.

“Vamos enfrentar essa questão da dengue de forma concreta, entendendo o ciclo da doença na cidade. Precisamos compreender que vamos enfrentar uma batalha real e cada ação irá contribuir para evitar mortes, por isso os profissionais devem mostrar às pessoas como agir nas suas casas e áreas comuns. Assim, evitamos a proliferação do mosquito e integramos a Saúde e o saneamento ambiental para combater a dengue, em nome do bem-estar da população”, afirmou.

Estevão Alves é profissional do Programa Municipal de Combate à Dengue da Secretaria de Saúde e foi um dos responsáveis por conduzir a capacitação. Ele detalhou como a prevenção impacta no enfrentamento à doença e a ajuda do trabalho em coletivos.

“Uma ação semanal interrompe o ciclo de vida do mosquito porque, do ovo até a fase adulta, são de 7 a 10 dias. Por isso, nesse momento, é importante passar essas informações aos profissionais, que também vão orientar a população e acessar os espaços. Vamos iniciar os mutirões no sábado (24) e a partir dali seguiremos atuando ainda mais na conscientização da população”, garantiu.

Prevenção faz a diferença

A adoção de 10 minutos diários para evitar focos do Aedes aegypti é fundamental. Por isso, mantenha: caixas d’água, galões, toneis, poços e tambores vedados; bandejas de geladeira e ar-condicionado sem água; pneus sem água e em locais cobertos; garrafas vazias e baldes virados para baixo; ralos limpos e com telas; vasos sanitários sem uso fechados; piscinas e fontes sempre tratadas; quintal sem lixo e/ou entulho; calhas totalmente limpas; além de ser recomendável eliminar os pratos dos vasos de plantas.

As denúncias de possíveis focos do mosquito podem ser feitas através da Central 156, onde serão oficializadas, analisadas e, posteriormente, os locais serão vistoriados em casos necessários. É importante lembrar que o chamado “carro fumacê” causa malefícios à fauna e à flora, por isso somente é indicado em situações específicas, quando há concentração elevada de casos notificados em alguma área. As medidas preventivas são as mais indicadas e efetivas para combater a dengue.

A presidente da Sanemar, Rita Rocha, destacou o papel da ação formativa para os profissionais da companhia, o que está ligado à atuação diária das equipes.

“Na Sanemar, temos um grande trabalho voltado à educação ambiental, mas é importante obtermos mais informações sobre a dengue e esclarecer algumas dúvidas. Encontramos muitos reservatórios sem cobertura nas visitas às casas, principalmente da população mais vulnerável, por isso estamos com esse novo olhar sobre a doença. Assim, estabelecemos uma força conjunta para fazer os encaminhamentos necessários”, frisou.

Mutirões começam neste fim de semana

O primeiro mutirão entre várias secretarias e órgãos públicos municipais ocorrerá neste sábado (24) em áreas estratégicas do primeiro distrito (Centro) e quarto distrito (Itaipuaçu), onde há concentração de casos. Essa ação inicial será a partir das 8h nas localidades Condado, Manu Manuela e Jardim Atlântico Leste. O segundo mutirão está planejado para o sábado seguinte (02/03) e acontecerá em locais do segundo distrito (Ponta Negra) e terceiro distrito (Inoã).