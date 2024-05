Prefeitura inaugura nova escola em Itaipuaçu - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 23/05/2024

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou nesta quarta-feira (22) a Escola Municipal Amaury Gomes do Nascimento, em Itaipuaçu. São 130 alunos matriculados do Pré-escolar I ao 4º ano do Ensino Fundamental, mas a unidade no Jardim Atlântico tem capacidade para receber até 500 estudantes. A entrega da escola faz parte da programação de inaugurações de equipamentos públicos em comemoração aos 210 anos de Maricá, celebrado no próximo domingo, dia 26 de maio. O espaço possui sete salas com lousa digital, sete banheiros para alunos, sendo três com acessibilidade e banheiros para os funcionários. A estrutura conta ainda com salas de leitura, vídeo, multimeios, de recursos e uma sala dos professores. Em seu interior, há também uma lavanderia, um almoxarifado, uma sala da direção, uma secretaria e um amplo espaço de convivência. A equipe que atua na unidade é composta de funcionários administrativos, apoio, professores e de corpo técnico. O prefeito Fabiano Horta destacou que Amaury Nascimento, homenageado com o nome da escola, foi um educador que ajudou na formação básica de centenas de pessoas em Itaipuaçu e que agora o município entrega uma escola moderna, com lousas digitais em todas as salas de aula, para o início da formação dos pequenos alunos. “Todas as salas dessa escola estão providas de um instrumental tecnológico de ponta para a educação da nossa meninada. É preciso entender que velocidade de consulta ao Google faz parte na construção desse novo tempo, mas é preciso mergulhar profundamente nas bibliotecas, na formação de uma análise subjetiva, de juízo crítico, de altruísmo existencial com os valores que construíram a humanidade até hoje. Esse é um desafio da nossa educação”, afirmou Fabiano.Márcio Jardim, secretário de Educação, lembrou que o homenageado conviveu com o ex-presidente Getúlio Vargas e foi uma pessoa importante na educação do município. “Temos a alegria de entregar essa escola na semana que a gente celebra 210 anos de Maricá, com o nome do educador Amaury. Agradeço também a todas as pessoas que contribuíram para essa realização”, declarou Márcio. O secretário de Governo, João Maurício de Freitas, ressaltou os investimentos da gestão para o fortalecimento da educação de Maricá, com professores bem remunerados, escolas equipadas com tecnologia e merenda escolar de qualidade. “Hoje a gente entrega mais uma escola. Nesse local vão nascer futuros médicos, engenheiros, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, que vão construir a Maricá nos próximos 30, 50 anos”, disse João Maurício. Filha do homenageado, Elisangela do Nascimento Ramos contou que o pai alfabetizou muitas crianças há 50 anos, numa época em que existiam poucas escolas no município. “Nas tardes de verão, a gente passeava pela lagoa e aprendemos botânica, sobre a natureza. Ele alfabetizou muita gente que vinha para Itaipuaçu e foi uma pessoa muito importante para a comunidade de aprendizagem”, afirmou Elisângela. A solenidade também teve a participação da diretora da unidade, Graça Porto, que agradeceu a equipe escolar e a Secretaria de Educação. Vereadores e secretários municipais também participaram do evento. Homenagem a Amaury Gomes do Nascimento Amaury Gomes do Nascimento, que nasceu em Araraquara, interior de São Paulo, em 17 de julho de 1930. Filho de uma família tradicional, veio para o Rio de Janeiro sozinho em busca de novas oportunidades. Em um de seus diversos empregos, trabalhou na fazenda do presidente Getúlio Vargas. Casou-se com dona Maria Luiza, com quem teve seis filhos e veio morar no bairro Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, na década de 1970. Muito culto, alfabetizou em casa seus seis filhos. Amaury faleceu no dia 26 de dezembro de 2022, com 92 anos.