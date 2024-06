Cursos gratuitos com 300 vagas abertas - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 04/06/2024 07:54

Maricá - A Prefeitura de Maricá lançou nesta segunda-feira (03) edital com 300 vagas para cursos gratuitos de estética em seis áreas (especialistas em cachos, tranças e penteado, barbeiro, depilação e alongamento de cabelo). As oportunidades são para maiores de 17 anos e integram o Programa de Qualificação Profissional da Secretaria de Trabalho. As vagas serão definidas por ordem de inscrição e feitas somente pelo site (www.capacita.marica.rj.gov.br), nos dias 6 e 7 de junho, a partir das 9h. As aulas iniciam no dia 1º de julho.

Também haverá cadastro de reserva, em caso de desistências ou cancelamentos. Do total de vagas existentes, 30% é destinado aos participantes dos programas sociais da prefeitura e para pessoas com deficiência. As descrições de cada curso estão disponíveis no edital, publicado no Jornal Oficial de Maricá (JOM) desta segunda-feira (03/06) e disponível no Portal da Prefeitura (www.marica.rj.gov.br). O resultado será divulgado no dia 10 de junho.

Alessandro Coutinho, secretário de Trabalho, afirma que esses cursos de estética são muito procurados pelos moradores.

“Estamos oferecendo essa qualificação profissional para ampliar a gama de serviços em nossa cidade e é uma ótima oportunidade para os mais jovens com o primeiro emprego”, destaca Alessandro.

Inscrições

As vagas são para moradores maiores de 17 anos e os candidatos precisam preencher um formulário disponível no site: www.capacita.marica.rj.gov.br/, informando todos os itens do documento, e não é permitido escolher cursos simultâneos. A confirmação da inscrição será enviada para o e-mail fornecido pelo candidato. Vale destacar que o não comparecimento nas datas estabelecidas no edital acarretará na eliminação do processo seletivo.

Quem não possuir acesso à internet poderá realizar a inscrição em um dos computadores disponibilizados pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine), localizado na Rua Carlos Rangel, nº 53, Centro, das 9h às 16h.

Confirmação de matrícula

Os selecionados precisam confirmar as matrículas de 12 a 14 de junho na sede do Instituto Embelleze (Rua Ribeiro de Almeida, 49, Centro), onde serão realizados os cursos.

São necessários os seguintes documentos: identidade, CPF, além de comprovantes de residência (conta luz, água ou telefone) e de escolaridade compatível com o pré-requisito do curso pretendido. Pessoas com Deficiência (PcD) também precisam apresentar o laudo médico. Já os participantes dos programas sociais das secretarias de Assistência Social, Políticas Inclusivas e de Defesa dos Direitos das Mulheres precisam levar a declaração timbrada e assinada. Os candidatos menores de 18 anos somente poderão confirmar as matrículas acompanhados do responsável legal, que também deverá apresentar os documentos pessoais (originais e cópias da Identidade e CPF).