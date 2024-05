Cabo Alexandre Silva de Lima - Foto: Redes sociais

Publicado 30/05/2024 14:46 | Atualizado 30/05/2024 14:46

Maricá - Um Policial Militar foi sequestrado por criminosos da Comunidade do Risca Faca na madrugada desta quinta-feira (30), em Inoã.

Segundo informações, a vítima do crime é o Cabo da Polícia Militar, identificado como Alexandre Silva de Lima, ele foi capturado por traficantes de drogas e levado para dentro da Comunidade, ainda segundo relatos, o Policial havia saído de casa para comprar refrigerante para a esposa que está grávida.

Ainda de acordo com uma informação, uma pessoa amiga do Cabo Alexandre, foi até a Comunidade do Risca Faca na intenção de procurá-lo e disse que ao chegar lá, moradores informaram que um homem com as características dele já havia sido executado pelos criminosos, porém essa informação não foi confirmada pela Polícia Civil e nem pela Polícia Militar.

Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM estão realizando uma operação para localizar o colega sequestrado.