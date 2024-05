Vacinação contra Covid-19 - Foto: Gabriel Ferreira

Publicado 29/05/2024 09:09

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, retoma na próxima segunda-feira (03) a vacinação dos grupos prioritários contra a Covid-19, que segue as recomendações atualizadas do Ministério da Saúde. O retorno da imunização abrange os grupos mais vulneráveis à doença e ocorre após a chegada de remessa da nova vacina do laboratório Moderna, uma versão atualizada que oferece proteção à subvariante da ômicron, a XBB 1.5.

A vacinação dos grupos prioritários com idade a partir de 12 anos segue de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, nas Unidades de Saúde da Família (USF) Central e Jardim Atlântico. Em outra frente, para evitar o desperdício de doses, as USF Marinelândia, Chácara de Inoã e São José 2 aplicarão a vacina nesse público às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 16h. É importante lembrar que a imunização é semestral ou anual, a depender do grupo ao qual pertence. Para se vacinar, é necessário apresentar identidade, caderneta de vacinação (se tiver) e um comprovante do público prioritário, como laudo médico ou documento funcional.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina atualizada deve ser aplicada semestralmente nos seguintes públicos prioritários: pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos a partir de 5 anos, além de gestantes e puérperas. A vacina é aplicada anualmente em indígenas, quilombolas, ribeirinhos, trabalhadores de saúde, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

A secretária de Saúde, Juliana Nogueira, garantiu que a vacinação é fundamental para os grupos prioritários, reduzindo riscos de hospitalizações e agravos.

“A vacina é o meio mais efetivo de nos protegermos contra várias doenças e foi o que salvou milhares de vidas durante a pandemia da Covid-19. A ampla cobertura vacinal é fundamental para evitar agravos e, atualmente, é oferecida uma vacina atualizada aos públicos com mais risco para a doença. Por isso recomendamos que as pessoas desses grupos procurem a USF mais próxima e se protejam, lembrando que as vacinas são totalmente seguras e eficazes”, afirmou.

Esquema vacinal para as crianças

As crianças de 5 a 11 anos que façam parte de algum grupo prioritário estabelecido pelo Ministério da Saúde podem receber a vacina XBB nos seguintes locais: às segundas-feiras, das 9h às 18h, na USF Barroco; às terças-feiras, das 9h às 18h, na USF Inoã 2; às quintas-feiras, das 9h às 16h, na USF Elenir Umbelino de Mello (Flamengo); e às sextas-feiras na USF Bambuí, das 9h às 16h. A vacinação será anual ou semestral, a depender do grupo ao qual a criança se inclua.

Em outra frente, a imunização das crianças de seis meses a 4 anos integra o Calendário Nacional de Vacinação, fazendo parte do cronograma de rotina. Atualmente, o esquema vacinal para essa faixa etária é composto por duas doses da vacina monovalente XBB da moderna, com intervalo de 4 semanas entre as aplicações. A vacinação dos pequenos dessa faixa etária ocorre nos mesmos dias e locais indicados acima.

Segundo as recomendações atualizadas, a vacinação contra a Covid-19 não é mais indicada para pessoas a partir de 5 anos que não façam parte de algum grupo prioritário. Essa estratégia tem o intuito de possibilitar a vacinação dos grupos com mais risco para a doença de forma periódica, estando de acordo com o que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Polos de vacinação atualizados contra a Covid-19

Públicos prioritários com idade a partir de 12 anos

Segunda a sexta-feira

- USF Central: Rua Clímaco Pereira, 375, Centro. (9h às 18h)

- USF Jardim Atlântico: Rua 36 (esquina com a Rua 53), lote 01, quadra 206, Itaipuaçu. (9h às 18h)

Segundas, quartas e sextas-feiras

- USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n, São José do Imbassaí. (9h às 18h)

- USF Marinelândia: R. Nove, 8, loteamento Marinelândia, Cordeirinho. (9h às 16h)

- USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania. (9h às 16h)

Crianças de seis meses a 11 anos

- Segundas-feiras: USF Barroco – Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 02), lote 13, quadra 04, casa 02, Itaipuaçu. (9h às 18h)

- Terças-feiras: USF Inoã 2 – Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/n (ao lado do DPO). (9h às 18h)

- Quintas-feiras: USF Elenir Umbelino de Mello (Flamengo) – Rua Ary Spíndola, quadra A, lote 352, Flamengo. (9h às 16h)

- Sextas-feiras: USF Bambuí – Av. do Contorno, s/n. (9h às 16h)