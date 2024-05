Material apreendido e criminoso preso em flagrante - Foto: Jornal O DIA

Publicado 28/05/2024 16:47 | Atualizado 28/05/2024 16:48

Maricá - Agentes do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (28), na Rua Beira Rio, no Centro do município.

Segundo informações, os Policiais Militares foram até o local verificar uma denuncia e ao chegarem no local avistaram vários elementos traficando drogas que ao perceberem a viatura começam a atirar contra os agentes, houve confronto.

Após o tiroteio os criminosos fugiram porém os agentes conseguiram capturar um deles, com ele foi apreendido uma arma de fogo, um revólver com 5 munições intactas e um rádio transmissor, ambos foram apreendidos.

O elemento foi preso e lavado para a 82ª DP, também no Centro.