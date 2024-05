82ª DP de Maricá - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 28/05/2024 16:40 | Atualizado 28/05/2024 16:40

Maricá - Uma mulher foi presa nesta terça-feira (28) por agentes da 82ª por trocar mensagens e nudes com uma menina de 12 anos.

O crime descrito na Lei no artigo da lei número 8.069, de 13 de julho de 1990 e atualizado na Lei nº 11.829, de 25 de Novembro de 2008 que pratica as condutas descritas com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita, resultou na prisão imediata da acusada.

Segundo informações, a mãe da menor ao verificar o celular da filha constatou as conversas da filha com a mulher, e a troca de nudes, a acusada foi chamada a delegacia e cooperou com as investigações, alegando que não foi informada da idade da menor.

A identidade dos envolvidos está sendo preservada por conta da menor de idade, e a acusada foi presa.