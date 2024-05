Maricá lança, Vaga verde - Foto: Divulgação

Publicado 28/05/2024 12:37

Maricá - Usar carro particular para deslocamento nem sempre é a forma mais ecológica de mobilidade, mas, a partir de agora, quem estacionar em Maricá poderá reduzir a pegada ambiental produzida. Trata-se da Vaga Verde, iniciativa inédita entre os estacionamentos rotativos públicos do país.

A Vaga Verde funciona nas vagas já existentes do Maricá Rotativo, serviço de estacionamento público da cidade. A diferença é que, em parceria com a plataforma Mumbuca Verde, agora oferece a possibilidade de preservar o meio ambiente.

São mais de 60 mil veículos cadastrados no Maricá Rotativo. Ao pagar o tíquete do estacionamento, o motorista será convidado voluntariamente a tornar a vaga que está utilizando numa Vaga Verde. Os valores serão utilizados na preservação de áreas verdes na cidade.

“São 534 hectares de Mata Atlântica que fazem parte da Mumbuca Verde, áreas de mananciais importantes para a nossa cidade e que serão beneficiadas. Preservar faz parte do desenvolvimento", afirma Hamilton Lacerda, presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá, responsável pelo serviço.

Como funciona

Ao entrar no aplicativo Maricá Rotativo para fazer o pagamento do estacionamento, o usuário receberá uma mensagem convidando-o a fazer parte do programa Mumbuca Verde - plataforma de compensação ambiental fruto de parceria da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e da Govtech Tesouro Verde, pertencente à greentech BMV Global.

Técnicos da empresa fizeram o inventário de tudo que existe nos 534 hectares de mata, de serviços ambientais da flora e fauna a carbono estocado no solo. Tudo isso é convertido no valor que a área tem para a humanidade sendo preservada.

Segundo a fundadora e CEO do BMV Global, Maria Tereza Umbelino, com a Vaga Verde, o Maricá Rotativo garante responsabilidade social ecológica que trará muitos benefícios para cidade.

“Manter as florestas nativas preservadas é uma das principais formas de dar segurança e qualidade de vida aos maricaenses, aliando o desenvolvimento ambiental ao socioeconômico da cidade. Outra vantagem é permitir que todos sejam agentes de transformação, cada um fazendo sua parte e colhendo os inúmeros ganhos, que estará disponível em cada certificado de uso do rotativo”, afirma.

A colaboração é revertida em ações de conservação focadas em áreas de Mata Atlântica preservadas no município de Maricá.

O pagamento será simples, facultativo e efetuado em conjunto com o do estacionamento. Em seguida, o usuário receberá um Selo Verde no app.

Será possível fazer a colaboração ao parar numa das 3.530 vagas oferecidas pelo serviço do Maricá Rotativo no Centro de Maricá, na Barra ou em Itaipuaçu.

Números da parceria

Maricá Rotativo

Carros - 60.703

Vagas - 3.530

Bairros cobertos – Centro, Itaipuaçu, Barra

Mumbuca Verde

534 hectares de Mata Atlântica

Bairros – Espraiado, Ponta Negra, Caju e Pindobas

27 serviços ecossistêmicos - ciclagem de água e ar, controle climático, estocagem de carbono, produção de alimentos, manutenção da fauna, polinização e dezenas de outros