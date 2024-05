Neguinho da Beija Flor e Quaquá no aniversário de Maricá - Foto: Divulgação

Neguinho da Beija Flor e Quaquá no aniversário de MaricáFoto: Divulgação

Publicado 26/05/2024 20:33 | Atualizado 26/05/2024 20:36

Maricá - Pré-candidato à prefeitura de Maricá, Washington Quaquá recebeu um convidado ilustre na véspera dos 210 anos da cidade, que serão comemorados neste domingo. O deputado federal esteve na companhia de Neguinho da Beija Flor. O sambista e clássico interprete dos sambas enredos da escola de samba de Nilópolis parabenizou a cidade e elogiou os avanços observados no município nas gestões petistas de Quaquá (2009/2016) e Fabiano Horta (2017/2024). Falou também sobre o belo desfile da União de Maricá na Série Ouro, divisão de acesso do Carnaval carioca, deste ano.

"Maricá está de parabéns. A gente anda pela cidade e vê como ela está limpa e bem cuidada. Agora só falta a escola de samba subir para o grupo especial. E esse ano bateu na trave. Fez um desfile de primeiro grupo", disse Neguinho.

Quaquá agradeceu a visita de Neguinho e brincou com o sambista dizendo que em 2026 a Beija Flor vai brigar pelo título do Grupo Especial com a União de Maricá, que ano que vem disputará o acesso para o Grupo Especial na Sapucaí. O pré-candidato também se emocionou ao falar da cidade que o recebeu na infância, onde fez seus melhores amigos e construiu sua carreira política.

"Falar de Maricá é falar da minha vida. Eu amo essa cidade e espero poder fazer por ela muito mais do que já fiz. E com o apoio do prefeito Fabiano Horta e do Joãozinho vamos fazer dela uma cidade ainda mais humana, inclusiva, tecnológica, próspera e sustentável. Parabéns, Maricá. Obrigado por tudo!", disse Quaquá.