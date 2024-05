Obra em Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Obra em Itaipuaçu Foto: Divulgação

Publicado 24/05/2024 15:26 | Atualizado 24/05/2024 15:31

A cidade de Maricá completa 210 anos no domingo, dia 26, e moradores do Recanto de Itaipuaçu e da Morada das Águias vão ter ainda mais motivos para comemorar. O motivo: obras para levar água tratada pela primeira vez a regiões onde serão implantados mais de 30 km de rede e instaladas 2,3 mil novas ligações. Os trabalhos da Águas do Rio começam no segundo semestre deste ano e beneficiarão cerca de sete mil pessoas.

“Estivemos na região e percebemos que a maioria da população local faz até hoje uso de fontes alternativas, como poço. Trabalhamos continuamente para transformar vidas de pessoas como essas, levando dignidade, qualidade de vida e saúde. Para nós, fazer parte da história de Maricá é entender a importância do nosso papel na cidade em deixar um legado para o desenvolvimento do município e de moradores”, ressalta o diretor-executivo da Águas do Rio, Diógenes Lyra.



Em dois anos e meio de operação, a concessionária investiu cerca de R$ 70 milhões na cidade da Região Metropolitana para implementar melhorias no sistema de abastecimento. Mais de 135 mil pessoas foram beneficiadas, sendo que 23 mil delas tiveram água pela primeira vez em suas torneiras.



Entre as principais obras está a ampliação e modernização da Estação de Tratamento de Água (ETA) Ponta Negra, que passou a levar três vezes mais água para a população, passando de 40 litros por segundo para 120 l/s, beneficiando 60 mil moradores de 20 bairros.



Com investimento de cerca de R$ 40 milhões, a empresa instalou novo módulo de tratamento, construiu estação de bombeamento (elevatória) e implantou adutora com 11 km de extensão interligando as ETAs Ponta Negra e Maricá, esta localizada no bairro do Flamengo. Além disso, ampliou a captação no Rio Doce, de onde a água é retirada para ser tratada na ETA Ponta Negra.



Durante a entrega desta obra, feita no aniversário da cidade em 2023, a Águas do Rio e a prefeitura também assinaram protocolo de intenções para que seja realizado estudo de viabilidade sobre o uso de dessalinização no processo de universalização do abastecimento na cidade.



Uma outra intervenção importante foi a que interligou uma adutora de grande porte às redes de distribuição que atendem os distritos de Itaipuaçu e Inoã. Com isso, o volume mensal equivalente a 29 piscinas olímpicas de água tratada passou a integrar o sistema de abastecimento. Ainda em Itaipuaçu, o Programa Vem Com a Gente, da empresa, implantou mais de 18 mil ligações de água, beneficiando cerca de nove mil moradores.