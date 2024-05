Novo Jardim de Infância é inaugurado em Maricá - Foto: Elsson Campos

Novo Jardim de Infância é inaugurado em MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 24/05/2024 10:22

Maricá - O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, inaugurou nesta quinta-feira (23) a Escola Municipal Jardim de Infância Tia Lêda Maria do Amparo Lemos, localizada na Estrada Antônio Callado, na altura da Rua 107, em Cordeirinho. A unidade será de tempo integral e vai atender 180 alunos do berçário II ao Pré-escolar II. Essa é a quinta de um conjunto de 10 creches a serem inauguradas até o fim do ano, ampliando para 80 o número de escolas da rede de ensino. A nova unidade faz parte da programação de entregas de instalações públicas em comemoração aos 210 anos de Maricá, no próximo dia 26 de maio.

O local possui seis salas de berçário, todas com banheiros internos e seis salas de aula para atender as turmas de pré-escolar, salas de leitura, sala de professores, salas dos setores técnico-administrativos, amplo refeitório, além de extensa área verde gramada para recreação dos alunos.

Em seu discurso, Fabiano Horta afirmou que Maricá tem o compromisso de ampliar o número de escolas para oferecer cada vez mais educação com qualidade a todos os munícipes. “O trabalhador e a trabalhadora terão direito de ter uma educação digna para os seus filhos, de construir um lugar onde a vida deles vai ser construída de maneira melhor. Viva a alegria e a felicidade que temos vivido. Ela não é fruto de um grande pacto coletivo de construir uma cidade com direitos e inclusão”, disse.

O secretário de Educação, Márcio Jardim, disse que as escolas em Maricá são inclusivas e humanistas. “Escola precisa ser inclusiva porque é de todos e para todos. Ela tem que ser humanista porque somos seres humanamente distintos, mas socialmente iguais. A escola não pode diferenciar negros, brancos, indígenas e religião. Portanto, as unidades de Maricá têm um dever cívico, de ser revolucionária. É isso que preconizamos aqui”, declarou.

O secretário de Governo, João Maurício de Freitas (Joãozinho), celebrou mais uma inauguração de escola, contribuindo para o futuro da educação em toda a cidade. “Essa escola moderna não está sendo entregue só nos grandes centros, nos principais bairros, ela está sendo entregue de ponta a ponta dessa cidade. Quando inauguramos uma unidade, um jardim de infância, sabemos que estamos plantando o futuro da nossa cidade. Daqui vão nascer os futuros médicos, engenheiros, as futuras assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, e é isso que estamos plantando”, pontuou.

Homenagem a Lêda Maria do Amparo Lemos

O nome da escola foi escolhido em homenagem a senhora Lêda Maria do Amparo Lemos, moradora do bairro e da rua onde se situa a escola. Carinhosamente chamada de Tia Lêda por todos, a esposa e mãe sempre foi conhecida por ser uma pessoa carinhosa com as crianças e solidária com todos que precisavam.

Emocionada, a nora da Lêda Maria, Isabela Cristina lembrou dos momentos marcantes em sua vida. “Aqui, onde foi construída essa escola, era um terreno grande e a minha sogra era uma incentivadora para eu tirar a minha carteira de motorista. Ela não sabia dirigir, mas fazia questão de entrar no carro comigo e me apoiar. Hoje eu tenho a minha habilitação e, graças a Deus e ao incentivo dela, tenho a minha formação.

Devo muito a isso a ela, porque ela foi como uma segunda mãe para mim”, recordou.