Tiaguinho em MaricáFoto: Gabriel Ferreira

Publicado 27/05/2024 11:36 | Atualizado 27/05/2024 11:36

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, encerrou neste domingo (26) os shows em comemoração aos 210 anos de emancipação político-administrativa do município. Com um show que empolgou o público, Thiaguinho colocou todo mundo pra sambar no último dia de espetáculos no palco montado na Barra.

O prefeito de Maricá Fabiano Horta acompanhou a apresentação e fez um balanço dos últimos dias de comemoração do aniversário da cidade, período no qual diversas entregas foram realizadas nos quatro distritos do município.

“Dias intensos, dias de muita entrega, a gente separou essa semana do aniversário da cidade, para fazer um conjunto de entregas, de inaugurações, de unidades de saúde, de escolas, de um conjunto de aplicativos novos que a cidade está vendo, ou seja, um grande mix de políticas públicas que a gente construiu ao longo desse tempo”, afirmou o prefeito.

Fabiano Horta também comentou a realização dos shows. “Acho que os shows têm contemplado muito essa dimensão dessa festividade, dessa alegria da cidade. Fica o nosso parabéns à Maricá. Muita alegria, muita ciência de que a cidade tem muitos desafios, mas também precisa viver os momentos de alegria e de realização. São muitos e são para que a cidade toda se aposse deles”, completou.

Além do ‘Príncipe do Pagode’, o público também aproveitou a participação de outros artistas. Quem abriu a noite foi a Sinfônica Ambulante, já tradicional nas festas da cidade. “A gente está muito feliz mais uma vez de poder trazer nossa música e nossa alegria para Maricá, que já é parceira da Sinfônica Ambulante. A gente já toca aqui desde 2013, temos uma história já longa com essa cidade, que tanto nos abraça aí nos eventos de rua. Ficamos muito felizes de estar aqui. É uma honra estar nessa celebração de aniversário de Maricá”, disse Edison Matos, saxofonista e fundador da Sinfônica Ambulante.

Em seguida, Jorginho Doug subiu ao palco e foi o primeiro a “pagodear”. “Uma emoção muito grande não só de abrir o show do Thiaguinho mas também de poder fazer parte e comemorar 210 anos de Maricá. Me sinto muito honrado de ter essa oportunidade e mostrar um pouquinho do meu trabalho participando dessa festa maravilhosa. Maricá tira onda e é o nosso país”, comentou.

Fechando a noite, Thiaguinho apresentou seu novo show, batizado “Sorte”. Nele, o pagodeiro cantou canções que consagraram sua carreira. Vale lembrar que essa não é a primeira apresentação do cantor na cidade – ele se apresentou em 2022, na festa da Padroeira.

“Toda vez que a gente volta à uma cidade é sinal de que está dando certo. Poder voltar é maravilhoso, ainda mais em um dia especial para Maricá. São 210 anos da cidade e a responsabilidade é grande de participar de eventos assim. Eu sei que todos ficam na expectativa, pessoas de toda a região vem pra cá, então me sinto honrado em ser escolhido para fazer parte dessa festa”, contou o artista.

Moradores de São José do Imbassaí, Gustavo Luiz e Neliene Sá, de 34 e 32 anos respectivamente, não conseguiram ir aos demais dias de shows, mas preferiram não perder pelo menos o último dia de festa.

“Eu sou muito fã do Thiaguinho, e para me tirar de casa nessa chuvinha só Maricá oportunizando esse show gratuito. Queria ter ido ano passado, mas não consegui comprar ingresso. Acho muito legal essa iniciativa, o local está muito bonito, e é importante para o turismo da nossa cidade”, avaliou Neliene.

Gustavo elogiou a estrutura montada na Barra de Maricá. “Está muito bonito, tudo bem organizado. Bastante policiamento, bem iluminado, bem sinalizado, está tudo muito bonito. Nas próximas festas vou curtir outros dias”, revelou.