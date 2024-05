82ª DP de Maricá - Foto: Jornal O DIA

Publicado 27/05/2024 12:26 | Atualizado 27/05/2024 12:26

Maricá - Um homem foi preso na tarde deste domingo (26), por Policiais Militares do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) por furtar dois aparelhos de telefone celular na região central do município.

De acordo com informações, estava acontecendo um aulão de capoeira e enquanto as vítimas estavam participando da aula, o homem furtou dois celulares e em seguida fugiu entrando rapidamente em um coletivo que passava.

Uma das vítimas percebeu o furto e começou a rastrear o seu celular ao mesmo tempo que avistou uma viatura do PROEIS e relatou o caso.

Os agentes conseguiram parar o ônibus que o suspeito havia entrado e dentro do ônibus realizaram uma revista no indivíduo e com ele estavam os dois celulares roubados.

O homem foi preso e levado para a 82ª DP no Centro de Maricá e em seguida para a Central de Flagrantes em Niterói.