Estrada dos Cajueiros - Foto: Reprodução Adriano Marçal

Publicado 28/05/2024 11:25 | Atualizado 28/05/2024 11:25

Maricá - Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus deixou um homem gravemente ferido na manhã desta terça-feira (28), o caso aconteceu no Cajueiro em Itaipuaçu.

A vítima foi identificada como Adilson, de 54 anos, ele com sua motocicleta bateu num ônibus da EPT e com o impacto da batida foi jogado no asfalto.

Populares acionaram o SAMU que chegou até o local rapidamente, e os primeiros socorros foram prestados, enquanto um grande engarrafamento se formou devido ao trânsito que foi interrompido na metade da pista.

Adilson foi encaminhado para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí para seguir com o atendimento médico.

O trânsito foi liberado.