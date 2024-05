Presidente da Câmara recebe prêmio de Honra ao Mérito das mãos do Prefeito Fabiano Horta - Foto: Divulgação

Presidente da Câmara recebe prêmio de Honra ao Mérito das mãos do Prefeito Fabiano HortaFoto: Divulgação

Publicado 29/05/2024 19:05

Maricá - A emoção tomou conta da sessão solene pelos 210 anos de Maricá, realizada no domingo (26/05), pela Câmara Municipal. O presidente da casa legislativa, vereador Aldair de Linda, destacou as transformações do município com as políticas públicas da cidade, a criação do Auxilio Cuidar – projeto de sua autoria que garante um salário mínimo, pago mensalmente pela prefeitura, para quase 2.700 famílias que têm alguma pessoa com deficiência em casa – e quer ajudar a criar até o final deste ano, junto ao prefeito Fabiano Horta, o Centro de Hemodiálise.

Uma solução crucial para a população local, o Centro de Hemodiálise vai eliminar a necessidade de regulação para cidades distantes, beneficiando diretamente os pacientes do município e arredores.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde, atualmente 81 moradores fazem o tratamento de hemodiálise em Niterói ou Itaboraí. Eles utilizam o transporte do município, que é feito por veículo adaptado, inclusive para pessoas com deficiência física. As sessões acontecem três vezes por semana e levam cerca de 3 a 4 horas para cada paciente, que precisam esperar que todos os colegas sejam atendidos para voltar para casa.

Reconhecido na cidade como defensor da inclusão das pessoas com deficiência, Aldair está no quarto mandato como presidente da Câmara Municipal e é um dos responsáveis por ajudar o governo municipal a criar e implementar iniciativas que mudaram e deram mais dignidade aos maricaenses, como os ônibus com Tarifa Zero, a Renda Básica da Cidadania (RBC) paga com moeda social Mumbuca, o Passaporte Universitário com bolsas de estudo gratuitas para faculdades e o Programa de Proteção ao Trabalhador (PPT).

“Nós revolucionamos, transformamos, a vida de muita gente neste município com a nossa dinâmica. Implantamos esse ano o Auxílio Cuidar e estou conversando com o prefeito para fazer o Centro de Hemodiálise na cidade de Maricá. A gente tem sensibilidade de ajudar o próximo e fazer pelo menos favorecido. Esse a Auxílio Cuidar foi fundamental para a vida de mutas pessoas”, declarou, emocionado, Aldair, que estava acompanhado da filha Emmanuelle Elias, de 21 anos, na sessão solene no CEPT Zilca Lopes da Fontoura, no Centro.

Quando o presidente da Câmara Municipal se preparava para homenagear as pessoas na cidade que se destacaram em suas áreas de atuação, foi surpreendido com o título de Honra ao Mérito, entregue pelo prefeito Fabiano Horta.

“Fiquei muito feliz com essa honraria porque é um reconhecimento do Fabiano ao trabalho que a gente realiza por tantos anos em prol da população de Maricá”, afirmou Aldair.