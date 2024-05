Quaquá, Aldair de Linda e Diego Zeidan na visita institucional a Toledo na Espanha - Foto: Jornal O DIA

Publicado 29/05/2024 17:58

Maricá - O turismo está entre as principais apostas de Maricá para o futuro pós-petróleo. E o desenvolvimento da atividade econômica que irá gerar empregos e renda para a cidade está entre as prioridades da viagem de uma comitiva mariacaense a Toledo, na histórica cidade espanhola localizada a menos de 100 quilômetros de Madri.

Liderado pelo pré-candidato à prefeitura Washington Quaquá, o grupo se reuniu hoje com o presidente da comunidade autônoma de Castilla de La Mancha, Emiliano García-Page. Na reunião, foram debatidos projetos e um intercâmbio futuro entre Toledo e o município fluminense nas áreas de turismo, ciência, tecnologia e economia criativa.

A comitiva formada por Quaquá, o Deputado Estadual Renato Machado, o vice-prefeito licenciado e atual secretário municipal Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário do Rio, Diego Zeidan, o presidente da Câmara Municipal, Aldair de Linda, o presidente do Instituto de Ciências, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Cláudio Gimenez e o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Hamilton Lacerda, foi recebida por Garcia-Page e por Erwan de la Villéon, CEO do Parque Temático Puy du Fou.

Quaquá já havia feito uma primeira reunião com os dirigentes do parque temático de Toledo no mês de março. De origem francesa, o parque Puy du Fou já recebeu mais de 1 milhão e 100 mil visitantes. “O parque tem um propósito cultural e hoje emprega cerca de mil pessoas. Queremos levar essa realidade para Maricá”, afirmou Quaquá.