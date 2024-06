Esporte Clube Maricá, campeão - Foto: Marcos Fabrício

Esporte Clube Maricá, campeãoFoto: Marcos Fabrício

Publicado 03/06/2024 09:25 | Atualizado 03/06/2024 09:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promoveu neste domingo (02) as finais das categorias master e principal da Taça Cidade de Maricá 2024 no Estádio Municipal João Saldanha, em Cordeirinho. O evento foi aberto ao público e reuniu mais de 1.200 pessoas.

Na categoria Master, Nova União FC foi o campeão ao derrotar o Dominante FC nos pênaltis por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo normal. O resultado da categoria principal também foi decidido nos pênaltis. Após empate sem gols, o EC Maricá conquistou o bicampeonato ao vencer o EC Monte Castelo nas penalidades por 4 a 1.

Centroavante do EC Monte Castelo, Roberto Ramos fez sua avaliação sobre a partida.

“Infelizmente, um resultado que a gente não queria, num campeonato muito disputado. Fizemos um bom campeonato e a nossa equipe está de parabéns. A gente espera poder voltar mais forte. Desde já, parabenizamos a equipe do Esporte Clube Maricá pela vitória”, disse Roberto, conhecido como Biduca, morador de São José do Imbassaí.

Zagueiro e capitão do EC Maricá, Vitor Hugo, 27 anos, conhecido como Barral, falou sobre a conquista do bicampeonato.

“Primeiramente, agradecer a Deus por tudo que aconteceu aqui. Já estava escrito que o Maricá seria campeão de novo, com a melhor campanha. Para bater os pênaltis tem que ser frio, tem que ter cabeça. Uma coisa que a gente tem muito é a união. Quando alguém erra, é cobrado, mas sempre com críticas produtivas. Trouxemos a rapaziada de São Gonçalo e de Saquarema para fechar com a gente e deu certo”, declarou Barral, morador do Bairro da Amizade.

Secretário de Esporte e Lazer, Carlos Vagner Frauches, fez uma avaliação positiva sobre a Taça Cidade Maricá 2024.

“Esse ano, nós conseguimos alcançar um número bem expressivo de equipes inscritas. Foram 90 times em diversas categorias, sub-11, sub-13, 15, 17, master, feminino e principal. Mais de 2 mil atletas envolvidos, com mais de 200 pessoas envolvidas em comissão técnica. Foi uma expectativa maior do que nós estávamos esperando, porque a gente sempre trabalhava com um número limitado e esse ano teve uma procura muito grande. E são esses atletas que, posteriormente, a gente tem certeza que vão alimentar o nosso Maricá Futebol Clube”, destacou Carlos Vagner.

Esporte também é incentivo

Moradora de Inoã, Ana Lúcia Estevão, 33 anos, veio com a família torcer pelo Castelão e disse que valeu a pena.

“Essa é a segunda vez que eu venho aqui no estádio e foi muito bom poder apreciar esse belo espetáculo. A torcida estava calorosa, então foi maravilhoso. Mesmo ficando em segundo lugar, adorei”, contou.

Vale destacar que, durante o intervalo das partidas, uma belíssima apresentação dos alunos do futsal do Esporte Presente animou quem estava na arquibancada. Uma oportunidade de oferecer uma vivência diferente aos alunos com necessidades especiais, que estavam no local, acompanhados de seus familiares.