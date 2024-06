Edição 2023 - Foto: Divulgação

Publicado 05/06/2024 13:33

Maricá - A Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) será uma das participantes da quarta edição da Feira das Profissões de Maricá, que acontece de 6 a 8 de junho. Desta vez, a programação será no espaço de eventos ao lado do Aeroporto de Maricá, no bairro Eldorado, das 14h às 20h.

Com abertura nesta quinta-feira (06/05), às 14h, o evento segue com palestras, tendências e painéis que estão sendo atualizados no site feiradasprofissoesmarica.com.br/ e no instagram @feiradasprofissoes.marica .

A Codemar, que também é uma das parceiras do evento junto com a Prefeitura de Maricá e a Secretaria de Trabalho e Secretaria de Promoções e Projetos Especiais, vai ter um grande estande com painéis e mostras de projetos que estão gerando grandes oportunidades para a população.

Novas oportunidades em Maricá

A Feira das profissões tem o intuito de promover oportunidades de trabalho e renda, além de oferecer capacitações e novas perspectivas para diferentes carreiras. No espaço é possível aperfeiçoar currículos e se inscrever para cursos, seja para interessados com ensino superior, técnico ou tecnólogo.

A programação acontece desde 2022 na cidade e já esteve sediada nos bairros Centro e Itaipuaçu, reunindo grande público e oportunizando a população.