"Tigrão" prestou depoimento e já foi liberado da Unidade PolicialFoto: Jornal O DIA

Publicado 04/06/2024 10:01 | Atualizado 04/06/2024 10:02

Maricá - Um dono de um bar foi preso na manhã desta terça-feira (03) por que pode ter envolvimento no crime de sequestro que foi praticado contra o Policial Militar Alexandre Silva de Lima, o caso aconteceu na última sexta-feira (31).

Segundo dois traficantes que estão presos, o dono do bar, conhecido como "Tigrão", foi após o aviso do proprietário do bar que o criminosos sequestraram o Cabo da PM.

Por conta disso, "Tigrão" foi detido e encaminhado até a 82ª DP para prestar depoimento sobre o caso, ele já prestou depoimento e já foi liberado.

No sábado (01), um cadáver foi encontrado carbonizado em Itaipuaçu e pode ser o corpo do Policial, é só poderá ser confirmado se é ou não, após o resultado do exame de DNA.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estão trabalhando em conjunto para solucionar o caso.