Deputado Estadual Filippe Poubel - Foto: Julia Passos/Alerj

Publicado 12/06/2024 09:35 | Atualizado 12/06/2024 09:35

Marica - A mobilização do surfista de ondas gigantes Pedro Scooby, que partiu do Rio de Janeiro para salvar pessoas nas enchentes no Rio Grande do Sul, foi reconhecida na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), nesta terça-feira (11), com a aprovação da Medalha Tiradentes.

A concessão da maior honraria do parlamento fluminense ao surfista foi proposta pelo deputado estadual Filippe Poubel (PL).

Desde que as intensas chuvas provocaram a maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul, Pedro Scooby se uniu aos atletas do estado para, com seus jets skis, resgatarem as vítimas das enchentes.

“Pedro Scooby deu uma demonstração gigante de humanidade e empatia. Merece todo o nosso reconhecimento e aplausos”, destacou o deputado Filippe Poubel.