Jovem tem até o fim de junho para se alistar nas Forças ArmadasFoto: Arquivo MAIS

Publicado 11/06/2024 10:15 | Atualizado 11/06/2024 10:21

Maricá - A 30ª Junta de Serviço Militar, que funciona no prédio-sede da Prefeitura de Maricá, no Centro, alerta aos jovens maricaenses do sexo masculino nascidos em 2006 e que, portanto, completam 18 anos em 2024, que o prazo para o alistamento militar obrigatório vai até o fim deste mês.

Quem preferir se alistar de maneira presencial deve comparecer à junta de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até o dia 28 de junho. Se o jovem optar pelo alistamento online poderá acessar o site: www.alistamento.eb.mil.br até o dia 30 de junho.



Dentro deste prazo, será paga somente a taxa referente ao Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), que pode ser feita via PX QR Code no aplicativo Vale Tesouro ou por uma Guia de Recolhimento da União (GRU), emitida pelo Banco do Brasil. O alistamento fora do prazo acarreta em pagamento de multa, de acordo com o artigo 176/1 do Regulamento da Lei do Serviço Militar (RLSM).



Para o alistamento, os documentos necessários são: RG, CPF e comprovante de residência. Quem não tiver sua situação militar regularizada fica impedido, por exemplo, de obter passaporte para viagens ao exterior e participar de concurso público, e também corre o risco de não conseguir emprego no mercado de trabalho formal.