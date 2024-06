Taça da Cidade de Futsal - Foto: Anselmo Mourão

Taça da Cidade de FutsalFoto: Anselmo Mourão

Publicado 10/06/2024 11:31

Maricá - A equipe do Esporte Clube Inoã se sagrou campeã da 5ª edição da Taça Cidade de Maricá de futsal feminino neste domingo (09/06), depois de vencer nos pênaltis o time campeão do ano passado, o Panelas F.C. O jogo terminou com o placar de 2 a 2 no tempo normal, com a disputa de penalidades máximas encerrada em 4 a 3 para as meninas do Inoã. O torneio promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, é parte das comemorações do aniversário de 210 anos da cidade, mas tinha sido adiado em maio por questões climáticas.

Ao longo de todo o dia, oito equipes de diferentes bairros jogaram no sistema de 'mata-mata' na quadra da Arena Flamengo até o disputado jogo final, onde os gols só saíram na metade do segundo tempo. Com o empate, o título foi decidido nos tiros diretos e o E.C. Inoã levou a melhor. O destaque da equipe foi a pivô Ana Faggian, que fez gols decisivos nos últimos jogos e comandou a virada antes do novo empate do Panelas, que levou aos pênaltis.

"Hoje eu nem ia jogar porque tinha um compromisso, mas consegui vir e acho que ajudei o time a chegar ao título. Esse torneio é importante para dar apoio aos times que a cidade tem, para eles crescerem e dar mais oportunidades às meninas", disse Ana, que mora no Boqueirão.

O coordenador de futebol da Secretaria de Esporte e Lazer, Jorginho Tic-Tac, disse que o torneio cresce a cada ano. "É um grande sucesso que temos em nosso calendário oficial, e é possível que no próximo ano tenhamos ainda mais times participando. Em todas as categorias da Taça Cidade de Maricá de futebol, tivemos um total de 90 equipes participando, é um orgulho para nós", afirmou Jorginho.