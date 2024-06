Carro capotado na Orla de Araçatiba - Foto: Jornal O DIA

Publicado 09/06/2024 15:24 | Atualizado 09/06/2024 15:24

Maricá - Um homem capotou com o seu carro na tarde desta domingo (09) na Orla de Araçatiba e ficou gravemente ferido.

Segundo informações, o motorista perdeu o controle do automóvel nas proximidades do deck de Araçatiba, sentido Boqueirão, evadiu a calçada com o carro e capotou diversas vezes parando no gramado da orla, testemunhas que presenciaram o acidente relataram que por pouco o carro não capotou até a lagoa.

Rapidamente populares acionaram os primeiros socorros e uma unidade do SAMU chegou ao local onde realizou os primeiros socorros no homem que estava gravemente ferido, e em seguida ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no Centro da cidade.

O local foi isolado pela Guarda Municipal, não se tem informações se o motorista estava sob efeito de bebidas alcoólicas.