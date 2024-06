Drogas apreendidas - Foto: Jornal O DIA

Drogas apreendidasFoto: Jornal O DIA

Publicado 06/06/2024 15:48 | Atualizado 06/06/2024 15:55

Maricá - Agentes da Polícia Militar da 6ª Cia do 12º BPM em uma ação em conjunto com a 82ª DP, prenderam uma criminosa por tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (06), no bairro do Retiro.

Segundo informações, a criminosa identificada como Helen, vulgo " Vovó do PO" já havia sido presa anteriormente pelo mesmo crime, tráfico de drogas e solta, estava nas ruas novamente, quando uma Guarnição estava patrulhando a região quando teve sua atenção voltada para a mulher que agiu de forma suspeita, como se estivesse escondendo alguma coisa, ela estava em um terreno baldio.

Então os agentes da Cívil e da PM realizaram um cerco e fizeram a abordagem e constataram que ela de fato escondia cerca de meio quilo de maconha e 46 pinos de cocaína.

Ela foi presa imediatamente e levada para a 82ª DP no Centro de Maricá e em seguida para a Central de Flagrantes em Niterói.