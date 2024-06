Carro é furtado no Caxito - Foto: Carlos Alberto

Publicado 06/06/2024 11:54 | Atualizado 06/06/2024 11:55

Maricá - Um carro foi furtado nesta quarta-feira na Estrada do Caxito, no bairro do Caxito (região central da cidade) e o proprietário pede ajuda para localizar seu automóvel.

O crime aconteceu da seguinte forma, por volta das 07h da manhã o motorista estacionou o veículo em frente a um sacolão, e segundo relatos é um ponto da Estrada do Caxito bem movimentado, com muitos comércios, e ao retornar por volta das 16h não encontrou o carro onde estava estacionado.

O veículo é um Volkswagen gol de cor prata ano 1998/1999, a vítima não informou a placa do carro.