Arara resgatada em ItaipuaçuFoto: Diviulgação

Publicado 06/06/2024 09:44 | Atualizado 06/06/2024 09:55

Maricá - Agentes do Grupamento Especial de Defesa Ambiental (Gedam) da Guarda Municipal de Maricá resgataram, nesta quarta-feira (05), uma Arara Maracanã em uma residência em Itaipuaçu. A ave, classificada como “vulnerável à extinção”, foi encontrada bastante debilitada, necessitando de cuidados veterinários.

Ao notar a presença da arara no quintal de casa, o morador colocou a ave em um banheiro e entrou em contato com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para solicitar o resgate.

Por conta do estado de saúde do animal, as equipes do Gedam encaminharam a arara para a Secretaria de Cidade Sustentável. Lá, a ave vai receber os cuidados necessários antes de ser reincorporada ao seu habitat natural.

Caso um animal silvestre seja encontrado, o Gedam orienta à população a entrar em contato por meio do telefone 153 ou do Disk Seop: (21) 96809-1516. Importante frisar que a população não deve tentar resgatar, mexer ou afugentar os animais.