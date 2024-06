Atendimento à população - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 07/06/2024 11:47 | Atualizado 07/06/2024 11:48

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, promoveu nesta quinta-feira (06), atendimentos à população no Centro de Comércio Popular (Cecop), no Centro. O objetivo da ação foi viabilizar a oferta de oportunidades igualitárias de acesso a bens e serviços, além de proporcionar a inclusão social.

O órgão realizou projetos voltados para pessoas que, de alguma forma, sofrem algum tipo de exclusão, como pessoas com deficiência, negros, indígenas, mulheres, comunidade LGBTQIA+, pessoas que necessitam de apoio psicológico e pessoas em vulnerabilidade social, além de egressos do sistema prisional e seus familiares

O secretário de Políticas Inclusivas, Clauder da Silva, comentou sobre os objetivos da ação e como ela se torna importante para unir a Secretaria e os cidadãos.

“O objetivo específico é promover diálogo com os moradores, entendendo suas demandas e auxiliando. No local, nós realizamos acolhimento e também temos psicóloga, orientação jurídica, divulgação de trabalhos, cuidados com pessoas em situação de rua, além do auxílio cuidar. Muito importante realizar essa união e poder prestar serviços para nossos munícipes”, pontuou, Clauder.

Conceição Maria, moradora de Itapeba, falou que estava procurando orientação para conseguir acompanhamento de psicóloga e fonoaudióloga para seu filho Leandro e foi muito bem acolhida no local. “Estava procurando ajuda para que meu filho conseguisse acompanhamento de psicóloga e fonoaudióloga. Aqui as profissionais foram muito solícitas e me disseram para procurar a clínica da família próxima da minha casa. Gostei bastante de como fui recebida aqui”, disse.