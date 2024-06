Dia D da Poliomielite em Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 10/06/2024 14:11

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, vacinou 1.772 crianças menores de cinco anos contra a paralisia infantil no último sábado (08), quando foi realizado o Dia "D" de Vacinação contra a Poliomielite em toda a cidade. A mobilização aconteceu nas Unidades de Saúde da Família (USF) dos quatro distritos, com o intuito de atualizar a caderneta da faixa etária e fortalecer a adesão à vacina.

O Dia "D" ocorreu simultaneamente em diversas regiões do Brasil e foi fundamental para ampliar a cobertura vacinal, visto que essa é a única forma de prevenção à poliomielite, uma doença grave e contagiosa que pode causar flacidez muscular dos membros inferiores. A imunização contra a poliomielite faz parte da rotina de vacinação das crianças, com esquema vacinal primário de três doses da vacina inativada poliomielite (VIP) para os pequenos menores de 1 ano, iniciando aos dois meses.

A secretária de Saúde, Juliana Nogueira, destacou o papel do Dia D e seu impacto para o bem-estar das crianças.

"O Dia D foi de suma importância na campanha de vacinação contra a Poliomielite. Isso é observado pela boa adesão à vacina em um sábado, dia que contribui para os pais e responsáveis levarem os pequenos aos polos. Dessa forma, garantimos que as crianças estejam protegidas de uma doença grave e nos unimos para que a paralisia infantil siga erradicada no país", afirmou.

A população também aprovou a iniciativa. Morador de Itaipuaçu, Matheus Borré levou a filha, Manuela, para se vacinar na USF Jardim Atlântico, ressaltando como a imunização em um sábado faz a diferença.

"Esse sábado foi essencial para incentivar a vacinação contra a Poliomielite, principalmente porque muitos não podem comparecer às unidades nos dias de semana por conta do trabalho. É muito importante imunizar os nossos pequenos, prevenindo as crianças de doenças perigosas e o Dia D representou isso", garantiu.

Wallace Correia também acompanhou a imunização e pontuou que vacinar os pequenos representa amor e cuidado.

"A vacina tem uma importância muito grande, pois as crianças podem estar protegidas contra doenças que muitas vezes são agressivas aos pequenos. Estar aqui em um sábado é um ato de amor e poder fazer o bem aos nossos filhos não tem preço", concluiu.

Campanha continua

Os pais e responsáveis que não puderam levar as crianças no Dia D ainda têm a oportunidade de vaciná-los. A campanha de imunização contra a Poliomielite segue até esta sexta-feira (14/06) nas 27 Unidades de Saúde da Família (USF), voltada à regularização da vacinação dos pequenos menores de cinco anos. A vacinação ocorre das 8h às 18h nas USF Central, Jardim Atlântico, São José 2, Barroco e Inoã 2. As demais USF aplicam a vacina das 8h às 17h.

Em relação à vacinação, é importante lembrar que o Brasil está em fase de transição para substituir os reforços com as duas doses da vacina oral poliomielite (VOP) para apenas um reforço com a VIP, atualização que ocorrerá a partir do segundo semestre deste ano.

Endereços das Unidades de Saúde da Família

– USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro. (8h às 18h)

– USF Jardim Atlântico: Rua 36 (esquina com a Rua 53), lote 01, quadra 206. (8h às 18h)

– USF Marinelândia: Rua 09, quadra 15, Cordeirinho. (8h às 17h)

– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã. (8h às 17h)

– USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n. (8h às 18h)

– USF Elenir Umbelino de Mello (Enfemeira Billú): Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo. (8h às 17h)

– USF Ponta Negra: Estrada Um, s/n, Ponta Negra. Próximo à Ponte Senador Paulo Duque. (8h às 17h)

– USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n. (8h às 17h)

– USF Itaipuaçu (Barroco): Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu. (8h às 18h)

– USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (ao lado do DPO). (8h às 18h)

– USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n. (8h às 18h)

– USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/n. (8h às 17h)

– USF Inoã 1: Rua Caio de Figueiredo (travessa CIEP), s/n. (8h às 17h)

– USF Carlos Alberto Soares de Freitas: Rua 23, quadra 29, lote 06, Bosque Fundo, Inoã. (8h às 17h)

– USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF Santa Rita: Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF Recanto: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF São José 1: Rua 18, s/n, loteamento Jardim Ouro Mar. (8h às 17h)

– USF Retiro: Estrada do Retiro, s/n. (8h às 17h)

– USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n. (8h às 17h)

– USF Bairro da Amizade: Rua Eliete Rocha Santos (Rua 53), lote 31, quadra 91. (8h às 17h)

– USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n. (8h às 17h)

– USF Barra: Rua Ernani Manoel Soares (antiga Rua 04), lote 03, quadra 0, Divineia. (8h às 17h)

– USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n. (8h às 17h)

– USF Ubatiba: Avenida Niterói, s/n. (8h às 17h)

– USF ACS Nathan da Silva Noronha Figueiredo (Saco das Flores): Rua 75 (esquina com a Rua 73), Saco das Flores. (8h às 17h)

– USF Itaocaia Valley: Rua Tocantins, s/n, próximo à Escola Municipal Rita Sampaio Cartaxo, Itaipuaçu. (8h às 17h)