João Maurício é o pré-candidato a vice-prefeito do Quaquá que volta a concorrer à prefeitura de Maricá no pleito deste ano - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 10/06/2024 15:24 | Atualizado 10/06/2024 15:53

Maricá - Na próxima sexta-feira (14) será lançada a pré -candidatura do Deputado Federal Washington Quaquá como prefeito e João Maurício, o Joãozinho do PT como vice, apelidada de chapa "Puro Sangue" pelo PT do Rio de Janeiro, o evento acontecerá a partir das 18h no Esporte Clube, no Centro da cidade.

O evento contará com a presença do prefeito Fabiano Horta que encerrará suas atividades como prefeito do município no fim deste ano, após dois mandatos consecutivos e segue apoiando o Ex-prefeito Quaquá e Joãozinho que se destacou Secretaria de Governo do governo Fabiano Horta, deixou a pasta recentemente para marcar presença na chapa.

Washington Quaquá foi prefeito de Maricá por dois mandatos consecutivos, indicou e apoiou Fabiano Horta nas últimas eleições municipais.

O pleito deste ano será no dia 08 de Outubro.