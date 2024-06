Drogas apreendidas - Foto: Jornal O Dia

Drogas apreendidasFoto: Jornal O Dia

Publicado 18/06/2024 14:27

Maricá - Policiais Militares do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) da 6ª Cia do 12º BPM capturaram nesta terça-feira (18) um traficante de drogas e apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes, o caso aconteceu na região central da cidade.

Segundo informações, a Guarnição recebeu uma denuncia que que um elemento estaria realizando uma entrega de drogas e que o mesmo seria o responsável pela distribuição de entorpecentes no bairro das Pedreiras.

Os Agentes então foram até o local e avistaram um homem com as características informadas, e fizeram a abordagem, com ele foram encontrados 66 pinos de cocaína e a sigla do CV nos pinos vendidos por R$ 20,00.

O elemento foi levado para a 82ª DP no Centro da cidade e na unidade policial ele admitiu ser o responsável pela distribuição de drogas na localidade e apontou ainda a localização de onde estaria armazenado mais drogas para comercialização.

Então a Polícia Militar em uma ação conjunta com a 82ª DP foram até o o local informado pelo meliante e lá encontraram e apreenderam uma farta quantidade de drogas: 406 tabletes de maconha de 20,00 = 8.120,00, 110 tabletes de maconha de 50,00 = 5.500,00

200 papelotes de cocaína de 10,00 = 2.000,00

64 papelotes de cocaína de 20,00 = 1.280,00

39 papelote de cocaína de 35,00 = 1.365,00

Totalizando um prejuízo de R$ 18.265 ao tráfico de drogas.