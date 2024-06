FIlmes encerram o encontro 'Mostra Empreender Criativo' - Foto: Clarildo Menezes

FIlmes encerram o encontro 'Mostra Empreender Criativo' Foto: Clarildo Menezes

Publicado 17/06/2024 09:11 | Atualizado 17/06/2024 09:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá encerrou neste domingo (16/06) o evento Mostra Empreender Criativo (MEC) com exibições de filmes, como apresentações de curtas de ficção, documentário e canais de Youtube, no Cine Henfil, no Centro. Participantes levaram seus projetos para a avaliação e consultoria de profissionais da área audiovisual.

A iniciativa é promovida pela Lei Paulo Gustavo (195/2022), e contou com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), com as incubadoras de Robótica, Mumbuca Futuro e de Cultura, além do Banco Mumbuca.

Marcelo Caldas, produtor do evento, disse que o projeto foi importante para os empreendedores da cidade.

"Maricá vem crescendo nos últimos anos, e neste evento focamos na economia criativa, redes de comércio e varejo. É muito importante apresentarmos uma linha de métodos e ensinamentos para desenvolver o sucesso do empreendedorismo na cidade", afirmou Caldas.

No sábado (15/06), o evento reuniu cerca de 30 palestrantes, no auditório do Banco Mumbuca, onde foram realizadas aulas sobre mercado audiovisual, métodos de inovação e criação, conhecimentos de comunicação e marketing digital, além de trocas de experiências com especialistas.

Sobre a lei

A iniciativa da lei presta homenagem ao ator niteroiense Paulo Gustavo, que faleceu em decorrência da Covid-19 em maio de 2021. A construção do edital foi realizada por meio de consultas públicas em conjunto com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, o Fórum Permanente de Cultura e as Câmaras Setoriais de Cultura.

O valor está previamente direcionado da seguinte forma: R$ 737.898,43 (Art. 6º- I Apoio a Produções Audiovisuais); R$ 168.666,48 (Art 6º – II Apoio a salas de cinema); R$ 84.681,44 (Art. 6º – III Capacitação, formação e qualificação no audiovisual; apoio a cineclubes e a festivais e mostras); R$ 401.540,42 (Art. 8º Apoio às demais áreas da cultura que não o audiovisual).

A iniciativa da lei presta homenagem ao ator niteroiense Paulo Gustavo, que faleceu em decorrência da Covid-19 em maio de 2021. A construção do edital foi realizada por meio de consultas públicas em conjunto com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, o Fórum Permanente de Cultura e as Câmaras Setoriais de Cultura.

O valor está previamente direcionado da seguinte forma: R$ 737.898,43 (Art. 6º- I Apoio a Produções Audiovisuais); R$ 168.666,48 (Art 6º – II Apoio a salas de cinema); R$ 84.681,44 (Art. 6º – III Capacitação, formação e qualificação no audiovisual; apoio a cineclubes e a festivais e mostras); R$ 401.540,42 (Art. 8º Apoio às demais áreas da cultura que não o audiovisual).