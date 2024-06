O atual prefeito Fabiano Horta apoia seu antecessor, e os seus pré-candidatos Quaquá e João Maurício na chapa "Puro Sangue" no pleito deste ano - Fotos: Gustavo Stephan

O atual prefeito Fabiano Horta apoia seu antecessor, e os seus pré-candidatos Quaquá e João Maurício na chapa "Puro Sangue" no pleito deste anoFotos: Gustavo Stephan

Publicado 14/06/2024 23:22 | Atualizado 14/06/2024 23:29

Maricá - Em evento acompanhado por público estimado em 20 mil pessoas dentro e fora do ginásio do Esporte Clube Maricá, no centro da cidade, Quaquá e Joãozinho lançaram na noite desta sexta-feira (14), sua pré-candidatura à prefeitura de Maricá.

O evento foi apresentado pelo ator José de Abreu e contou com a presença do prefeito Fabiano Horta e de políticos expressivos do Estado.

Estiveram no palanque nomes do PT, como os deputados federais Benedita da Silva e Dimas Gadelha, a prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros, os deputados estaduais Zeidan de Maricá, pré-candidata a prefeita de Itaboraí, Marina do MST, Verônica Lima e Renato Machado, além da vereadora carioca Tainá de Paula. Além dos petistas, os deputados federais Talíria Perrone, pré-candidata do Psol à Prefeitura de Niteroi, Bebeto, Júlio Lopes, Marquinhos Tavares, Pedro Paulo e Zito, pré-candidato a prefeito de Caxias, também compareceram.

Prefeito de Maricá por duas vezes, o deputado federal Quaquá exaltou o legado de Fabiano Horta e se disse preparado para dar continuidade ao trabalho. “Não existe no Brasil um prefeito que tenha uma aprovação de 94% entre bom e ótimo. Só existe em Maricá. É o melhor gestor público do País. Agora nossa missão é dar continuidade ao ótimo trabalho do Fabiano. Faremos de Maricá uma cidade ainda melhor para as pessoas e as famílias”, completou Quaquá, revelando que Fabiano será o candidato do partido à eleição de governador em 2026.

O pré-candidato lembrou de como era Maricá antes e o que se tornou depois das administrações petistas, iniciadas por ele em 2009. “Marica era um lugar feio, sujo, esburacado, mal iluminado e mal falado.

Ninguém conhecia nossa cidade. Hoje, graças ao trabalho feito por mim e pelo Fabiano, se tornou orgulho para cada cidadão dessa cidade, que enche o peito para dizer que Maricá é meu País”, completou, em referência ao refrão do samba enredo da escola da cidade que esse ano desfilou pela primeira vez na Sapucaí na Série Ouro do carnaval carioca.

Emocionado, Joãozinho afirmou estar preparado para o desafio de seguir fazendo de Maricá uma cidade referência em desenvolvimento humano e social no Rio de Janeiro e no Brasil.

Ao lembrar do pai que morreu no início desse ano, o ex-secretário de governo disse que escolheu Maricá para ser a cidade na qual irá passar o resto dos seus dias. Por isso se sentiu honrado com o convite de Quaquá e Fabiano para disputar a primeira eleição da sua vida.

“Eu não sou de Maricá. Mas cheguei aqui em 2018 e aqui vou viver o resto dos meus dias. E será aqui também que encararei o desafio de disputar a minha primeira eleição. Mas não poderia estar em companhia melhor nessa utopia de seguir nossa missão de melhorar e transformar a vida das pessoas.”

Horta ressaltou a coragem de Quaquá para implantar programas que transformaram a realidade e a vida de milhares de maricaenses. “Quaquá iniciou esse sonho de fazer de Maricá um território que se tornou referência e orgulha a todos que aqui vivem hoje. E agora estarei ao lado deles para continuar fazendo nosso munícipio uma referência para o Brasil e para o mundo. Maricá é nosso País”, completou Fabiano.

O evento terminou com o samba enredo da Unidos de Maricá e com gritos de “olê olê olá, Quaquá Quaquá”, paródia da música símbolo das campanhas do presidente Lula.